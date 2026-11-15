“Con Meloni c’è meno democrazia”. Come ti smonto le balle della sinistra

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Da quattro anni ci raccontano che l’Italia è diventata un regime fascista. Che con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi la democrazia sarebbe in pericolo, le libertà progressivamente cancellate e il Paese avviato verso una nuova stagione autoritaria.Bene. Ma anziché continuare a discutere di slogan, nostalgie e dichiarazioni, perché non proviamo a guardare i fatti?

Il fascismo storico non era semplicemente un’ideologia, un insieme di simboli o una cultura politica. Era un sistema di potere che aveva cancellato il pluralismo, soppresso la libertà di stampa, subordinato la magistratura e impedito all’opposizione di manifestare liberamente. È da questi elementi che bisognerebbe partire per stabilire se l’Italia di oggi sia davvero diventata un regime fascista.

Ho provato a farlo, confrontando i governi italiani dal 2013 a oggi attraverso tre indicatori: la libertà della stampa di indagare sul potere, l’attività della magistratura nei confronti degli esponenti politici e la possibilità dei cittadini di manifestare il proprio dissenso.

LA STAMPA

Partiamo dal giornalismo investigativo, uno dei primi bersagli di qualsiasi regime autoritario. In una ricognizione delle inchieste giornalistiche riguardanti gli esponenti dei governi italiani e delle rispettive maggioranze parlamentari, dal 2013 a oggi, ne abbiamo individuate 30 nei nove anni e mezzo che vanno dal governo Letta al governo Draghi. Durante i quattro anni del governo Meloni, invece, ne abbiamo individuate 28.

Tradotto in medie annuali, significa passare da 3,16 inchieste all’anno durante i sei governi precedenti a 6,88 durante il governo Meloni. Più del doppio, nel campione esaminato. Parliamo di inchieste giornalistiche che hanno riguardato direttamente esponenti del potere politico, non di semplici articoli di opinione o di critiche editoriali.

Insomma, in questi quattro anni i giornalisti hanno continuato a indagare su ministri, parlamentari ed esponenti della maggioranza, pubblicando notizie spesso imbarazzanti per il governo. Una situazione che appare difficilmente conciliabile con l’immagine di una stampa ridotta al silenzio da un regime fascista.

LA MAGISTRATURA

Passiamo al secondo elemento: l’indipendenza della magistratura e la sua capacità di esercitare il controllo di legalità anche nei confronti del potere politico. Abbiamo ricostruito 34 distinti filoni giudiziari riguardanti esponenti dei governi italiani e delle rispettive maggioranze parlamentari. Di questi, 25 sono riferiti ai sei governi precedenti a Meloni e 9 al governo attuale.

Parliamo di vicende che hanno coinvolto, a vario titolo, ministri, sottosegretari e parlamentari. Fra quelle individuate durante il governo Meloni figurano procedimenti relativi a Daniela Santanchè, Andrea Delmastro ed Emanuele Pozzolo. Naturalmente, un’indagine non equivale a una condanna. E non è questo il punto. Il punto è un altro: la magistratura italiana continua a esercitare le proprie funzioni anche nei confronti degli esponenti della maggioranza che governa il Paese.

Ma c’è un fatto ancora più significativo, che merita di essere ricordato. In occasione del referendum costituzionale del marzo 2026 sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni, l’Associazione nazionale magistrati ha potuto promuovere un proprio comitato per il No e condurre una vera e propria campagna referendaria contro una riforma che avrebbe modificato profondamente l’assetto e le prerogative della magistratura.

Manifesti, incontri pubblici, iniziative territoriali, interventi sui mezzi d’informazione: i magistrati associati hanno potuto contestare apertamente una delle principali riforme costituzionali dell’esecutivo, invitando i cittadini a respingerla. E i cittadini l’hanno respinta. In quale regime fascista un’associazione rappresentativa della magistratura potrebbe organizzare una campagna pubblica contro una riforma costituzionale del governo, contribuire alla sua sconfitta referendaria e continuare a esercitare liberamente le proprie funzioni?

Si possono discutere le riforme della giustizia, criticarne le finalità e contestare le scelte del governo. Ma una cosa è denunciare possibili interferenze nell’equilibrio fra i poteri, un’altra è sostenere che la magistratura sia già stata subordinata al potere politico.

LA PIAZZA

E arriviamo al terzo indicatore: la libertà di manifestare. Qui i numeri sono particolarmente eloquenti. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel biennio 2023-2024, durante il governo Meloni, si sono svolte in Italia 23.521 manifestazioni pubbliche. Significa una media di 11.761 manifestazioni all’anno, oltre 32 al giorno.

Un dato sostanzialmente in linea con quello ricostruito per i governi precedenti, da Letta a Draghi, quando si registravano mediamente circa 11.400 manifestazioni all’anno. Parliamo di cortei, scioperi, mobilitazioni studentesche, manifestazioni sindacali, pacifiste, ambientaliste e politiche. Non tutte necessariamente dirette contro il governo, certo. Ma nemmeno quelle degli anni precedenti lo erano. Il dato che emerge è che la mobilitazione pubblica non si è affatto esaurita con l’arrivo di Meloni a Palazzo Chigi.

Le piazze continuano a riempirsi, le organizzazioni sindacali continuano a proclamare scioperi, i movimenti continuano a contestare le politiche governative. Ed è difficile descrivere tutto questo come la fotografia di un Paese nel quale il dissenso politico sia stato soppresso.

DI QUALE FASCISMO STIAMO PARLANDO?

Ricapitoliamo. La stampa continua a indagare sul governo. La magistratura continua a indagare sugli esponenti della maggioranza e ha persino potuto organizzare una campagna referendaria contro una riforma costituzionale voluta dall’esecutivo. I cittadini continuano a manifestare pubblicamente, anche contro le politiche del governo. E questo sarebbe un regime fascista? Naturalmente si possono criticare Giorgia Meloni e il suo governo. Si possono contestare le politiche economiche, le leggi sulla sicurezza, le scelte sull’immigrazione, le riforme istituzionali. Si possono individuare provvedimenti illiberali e denunciarli con tutta la durezza necessaria.

Ma un governo conservatore, nazionalista, di destra o persino autore di singole scelte illiberali non diventa automaticamente un regime fascista. Esiste una differenza enorme fra la cultura politica di una classe dirigente, le politiche che essa realizza e la natura delle istituzioni che governa. Ed è una differenza che chiunque abbia a cuore la democrazia dovrebbe conoscere e rispettare. Perché altrimenti il fascismo diventa una categoria elastica, buona per qualsiasi avversario politico. Una definizione che non ha più bisogno di prove, perché qualsiasi fatto può essere interpretato come una conferma.

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Se il governo limita una libertà, è fascista. Se quella libertà continua a essere esercitata, è fascista lo stesso, perché vorrebbe limitarla ma non ci riesce. Un ragionamento del genere non è verificabile: è una conclusione decisa in partenza. La democrazia italiana ha problemi, contraddizioni e fragilità che meritano di essere discussi seriamente. E proprio per questo non ha bisogno di diagnosi formulate a prescindere dai fatti.

I dati che abbiamo raccolto non dimostrano che l’Italia sia diventata un regime fascista. Semmai, documentano che alcuni dei principali strumenti di controllo e opposizione al potere continuano a funzionare. Non significa che tutto vada bene. Significa che le parole devono conservare il loro significato. Perché il fascismo è stato un regime che ha distrutto la democrazia. Non un aggettivo da appiccicare agli avversari politici.

Guglielmo Mastroianni, 15 novembre 2026

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