Le voci dal Paradiso per Giorgia Meloni

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Il Paradiso può attendere, la Consulta no. Nelle sfere celesti papa Francesco, visibilmente imbronciato, sorseggia il mate, con un poncho bianco sulle spalle e il Clarín sulle ginocchia. “Visita histórica”, titola il quotidiano. Bergoglio: «Guarda quanta gente in Argentina per un papa nato a Chicago. E si è affidato pure alla Madonna di Luján, la mia Madonna». Wojtyla sbircia il giornale: «Non prendertela, Jorge. Io in Polonia sono tornato nove volte». «Io in Germania tre. Più una da emerito», puntualizza Ratzinger, sempre precisino. Bergoglio li squadra: «Ho capito. E io, in Argentina, zero». «Ci siamo sempre domandati perché», azzarda Wojtyla. «Karol, tu tornavi e trovavi un popolo contro il regime. Io avrei trovato il governo contro l’opposizione, l’opposizione contro il governo e tutti concordi su una sola cosa: che il Papa dovesse dare ragione a ciascuno di loro».

Wojtyla sorride: «Ammettilo, un po’ ti dispiace». «Mi sarebbe piaciuto tornare da semplice prete. Entrare in una chiesa, sedermi in fondo. Senza che nessuno si alzasse». Ratzinger, sarcastico: «Allora dovevi andare in Germania». Mentre i pontefici ridono, li raggiunge a passetti veloci il Divo Giulio. Tre Papi insieme: finalmente il suo habitat naturale. «Santità, che fate? Un conclave per decidere a chi ha viaggiato di più? Ho letto che per Prevost in Perù si sono scomodati perfino gli sciamani…». Al suono delle campane le risate si interrompono: è l’ora del rosario. Finite le preghiere, Giulio Andreotti cambia nuvola e raggiunge il solito salice piangente. Sotto quei rami, stanno dibattendo Alcide De Gasperi, Francesco Cossiga, Bettino Craxi e Silvio Berlusconi sulle sorti dell’Italia e dell’Europa.

Silvio, in una morbida tuta di cashmere blu e scarpe alla moda senza lacci, sta pontificando: «L’Europa che mi faceva la lezione è a pezzi. Bisogna tornare a entusiasmarla. Io saprei come fare». «Non cambi mai», commenta Craxi, distogliendo lo sguardo dal sentiero sul quale spera sempre di veder comparire Garibaldi. O almeno Anita. «Il problema è per quale progetto», interviene De Gasperi nel suo pastrano grigio. «Abbiamo affidato la difesa agli americani, comprato sistemi di sorveglianza da Israele, energia dai russi, spostato parte della produzione in Cina. Poi ci stupiamo di dipendere dagli altri». «Senza gli americani, Presidente, quale Europa?», domanda Andreotti.

Cossiga posa il suo gadget elettronico: «E intanto, in Italia, hanno fatto un’altra legge elettorale». «Quando non si sa più come convincere gli elettori», sospira Andreotti, «si cambia il modo di contarli». «La stabilità è una cosa seria», protesta Berlusconi. «Anche la rappresentatività», afferma De Gasperi. Andreotti ripone il rosario ed estrae dalla cartella un fascicolo. Nessuno sa dove trovi sempre ogni documento, ma in Paradiso si evitano domande troppo precise sui miracoli. «Legge numero 180 del 9 ottobre 2026. Premio di governabilità a partire dal 42 per cento». «Ai miei tempi», ricorda De Gasperi, «per ottenere il premio bisognava superare il cinquanta. E mi accusarono ugualmente di voler truffare gli italiani». «Vede il progresso, Presidente? Adesso la maggioranza si ottiene con una minoranza. Il resto è gentilmente offerto dal legislatore». «Se la gente sa chi governerà, sceglie meglio», insiste Berlusconi. «Purché possa scegliere anche chi mandare in Parlamento», interviene Cossiga. «Altrimenti elegge il capo che si porta dietro il suo seguito. Tu, Silvio, ne sai qualcosa con il tuo “Porcellum”».

Amintore Fanfani arriva sul suo triciclo, già pronto a trarre le conclusioni: «La Consulta potrebbe togliere il premio e lasciare un impianto proporzionale. Sarebbe l’occasione per uscire da trent’anni di bipolarismo muscolare». «Potrebbe», precisa Andreotti. «Bisogna vedere su quali questioni sarà chiamata a decidere e che cosa resterebbe della legge. La Corte Costituzionale non è l’ufficio legislativo dei loro desideri». «Non ci resta che sperare nei giudici», borbotta Craxi. «Che debba dirlo io dà la misura della situazione». «Tu chiamali costituzionalisti», suggerisce Andreotti. «Ti farà meno male». Berlusconi scuote la testa: «Volete tornare ai governi fatti dopo il voto? Gli elettori scelgono una cosa e i partiti ne combinano un’altra?». «Gli elettori scelgono dei rappresentanti», risponde De Gasperi. «Ai quali spetta trovare un accordo. Non ogni compromesso è un tradimento». «E non basta una coalizione per avere un programma», aggiunge Fanfani.

«Stare insieme contro qualcuno è facile. Il difficile comincia quando quel qualcuno ha perso». Berlusconi, sbotta: «Voi rimpiangete la Prima Repubblica». Cossiga: «Io rimpiango soprattutto la politica». «La verità», interviene il Divo, «è che i romani avevano riassunto i limiti dei due schieramenti meglio dei politologi: “Compagno, tu lavori e io magno” e “Camerata, camerata, fregatura assicurata”». Craxi, domanda: «E il centro?». Andreotti: «Il centro aveva il buon gusto di non mettere in versi le proprie debolezze». Craxi: «Però governavate sempre voi». «Appunto», risponde Andreotti. «Senza bisogno di chiamarla Seconda Repubblica». Craxi annuisce: «In un clima da guerra civile, chi ha costruito qualcosa ci pensa due volte prima di mettersi in gioco. Perché farsi demolire una reputazione per una candidatura?». «Io l’ho fatto», ribatte Berlusconi. «Lo sappiamo, Silvio. E, infatti, stiamo ancora discutendo delle conseguenze».

De Gasperi: «Il problema non è soltanto chi entra in politica. È chi non va più a votare. Non tornerà alle urne per una formula più ingegnosa con cui distribuire i seggi». Berlusconi: «Bisogna farli sognare». «E, possibilmente, non deluderli da svegli», aggiunge Andreotti. «Intanto, bisognerebbe partire dalla competenza. Nelle aziende pubbliche serve gente capace, non solo fedele», rilancia Fanfani. «Invece molti amministratori delegati si trasformano appena nominati in imperatori delegati», interviene Craxi. «Cercano protezione assumendo subito inutili stellette, barbe finte e magistrati . Perché comandare è più difficile che farsi proteggere». «Un generale, uno spione o un giudice in azienda», aggiunge Fanfani, «Non fanno una strategia; dicono bischerate, invece per tenere così sempre sotto pressione chi li ha chiamati». «Si prende in prestito il prestigio delle istituzioni», riprende Craxi, «per coprire la propria insicurezza. E si mette in imbarazzo chi continua a fare il proprio mestiere».

Il Cavaliere, ritornando sulla legge elettorale, indica il fascicolo: «Se la legge garantisce una maggioranza, almeno permette di governare». «Vincere le elezioni, ottenere la fiducia e governare bene sono tre cose diverse», risponde De Gasperi. «E al Senato?» domanda Cossiga. «La Costituzione dice che è eletto su base regionale. Come lo conciliate con un premio nazionale?»

«Mettiamo che la Consulta salvi il premio alla Camera e lo bocci al Senato», osserva Andreotti. «A quel punto, Francesco, al vincitore consiglierei di contare i senatori prima di scegliere i ministri». «E così tornereste agli accordi dopo il voto», osserva Berlusconi. «Può succedere. Le leggi elettorali sono come gli abiti su misura: chi le cuce per garantirsi la vittoria, spesso poi scopre che l’abito l’ha indossato l’avversario». De Gasperi: «Per questo dovrebbero essere scritte pensando anche a quando si perde». Andreotti replica: «Presidente, non pretenda che il legislatore arrivi a tanta immaginazione». Silvio guarda verso la Terra: «Un suggerimento a Giorgia lo manderei». «Per dirle cosa?», chiede Craxi.

Andreotti: «Di stare attenta alla Consulta». «Alla Costituzione», corregge De Gasperi. «Agli italiani, soprattutto ai miei giovani studenti che non votano più» aggiunge Fanfani. San Pietro, appena apparso: «E ricordatele che qui i premi di maggioranza non valgono». Andreotti socchiude gli occhi: «L’avevo intuito. Il giudizio è personale e non sono ammesse coalizioni». «Finalmente», dice Craxi, «ognuno risponde per sé». Il Divo chiude il fascicolo e chiosa: «Non esageriamo con le riforme».

Luigi Bisignani per Il Tempo 15 novembre 2026

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