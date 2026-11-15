Banco Bpm, il governo e l’eterogenesi dei fini

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C’è un caso di eterogenesi dei fini che il risiko bancario italiano sta mettendo in luce in modo particolarmente chiaro. L’anno scorso il governo ha usato il golden power sull’offerta di Unicredit su Banco Bpm e ha imposto prescrizioni tali da spingere la banca guidata da Andrea Orcel a fare un passo indietro. Eppure si trattava di un’operazione tutta italiana. Sullo sfondo c’era un disegno preciso, cioè favorire la nascita di un terzo polo bancario nazionale che ruotasse attorno a Mps. Oggi però sul tavolo di Piazza Meda c’è un’altra proposta, quella di Crédit Agricole Italia, che punta a una fusione con l’istituto milanese senza passare da un’Opa. Il terzo polo, insomma, potrebbe nascere davvero, ma con un baricentro a Parigi. Non era certo questo l’esito che l’esecutivo aveva in mente quando ha scelto di intervenire. È proprio il genere di effetto imprevisto a cui ci si espone quando la politica prova a fare da regista al mercato invece di limitarsi a fare l’arbitro.

Il cda di Piazza Meda apre il dossier, con prudenza

Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha dato mandato all’amministratore delegato Giuseppe Castagna di «avviare gli approfondimenti per verificare, nell’interesse di tutti gli stakeholder, la fattibilità» della proposta francese. Lo stesso board però ha messo in chiaro i punti critici. L’aggregazione, si legge, «determinerebbe la sostanziale perdita di contendibilità del Banco Bpm», perché la Banque Verte salirebbe dal 29,6 al 45% del capitale. Visto che l’assemblea chiamata a votare la fusione si esprimerà senza il voto di Crédit Agricole, il cda ritiene essenziale portarle «una proposta basata sull’adozione di criteri valutativi che riflettano adeguatamente la perdita di contendibilità e i punti di forza» della banca.

Restano diversi nodi da sciogliere. Il primo è il premio del 20%, calcolato sulle valutazioni e non sui prezzi di Borsa. Poi c’è il concambio, ancora sconosciuto, tra i titoli del gruppo francese e le azioni del Banco. Infine la tutela dei soci di minoranza, un tema a cui la banca dice di tenere molto, sia per Castagna (che Crédit Agricole confermerebbe alla guida) sia per il presidente Massimo Tononi. In consiglio non si è discusso della cessione di Anima, la Sgr del gruppo, ipotesi che è stata comunque smentita.

Tononi, Massolo e la lettera di Brasseur

Da Parigi la reazione è stata positiva. Crédit Agricole ha detto di affrontare «con soddisfazione e determinazione» le trattative e si è detta «convinta dell’interesse strategico e del forte potenziale di creazione di valore del progetto, a beneficio dei clienti, dei collaboratori, degli azionisti e dell’economia italiana». Qualcuno ha letto in quel riferimento agli azionisti un segnale di disponibilità a trattare sui punti più delicati per le minoranze. Va nella stessa direzione la lettera ai dipendenti di Hugues Brasseur, amministratore delegato di Crédit Agricole Italia: «Siamo all’inizio di un percorso, non di fronte a un’operazione già definita».

Tononi ha scelto toni misurati: «L’operazione ha una logica industriale solida e merita di essere valutata, ma ci sono tanti aspetti che dobbiamo esaminare attentamente. I numeri sono forse i principali, però non commento oltre, perché non voglio qualificare il 20% più di quanto sia opportuno in questa fase. Certamente c’è molto lavoro da fare». Il presidente ha poi ribadito che Anima non è in vendita. Sulla stessa linea Giampiero Massolo, consigliere e presidente del comitato parti correlate. Massolo ha ricordato che «un’assemblea dovrà approvare, ove ci si arrivi, un accordo che presuppone il consenso degli azionisti di minoranza», ai quali andrà «assicurata la parità di trattamento, perché la perdita di contendibilità ha un valore».

Palazzo Chigi davanti a un bivio

Per il governo la scelta non è semplice. Può tornare a usare il golden power, mettendo in conto nuovi rilievi da Bruxelles, oppure lasciare che la banca entri nell’orbita di un gruppo francese. Giorgia Meloni per ora non si sbilancia: «Noi facciamo sempre ciò che la legge impone di fare per la difesa dell’interesse nazionale. Come abbiamo fatto in passato, faremo anche in futuro. Vale per tutti». Secondo indiscrezioni, i francesi avrebbero già offerto garanzie, soprattutto su Anima, che investe molto in titoli italiani.

C’è anche un aspetto che chi ha buona memoria non mancherà di notare. Nella scorsa legislatura proprio Fratelli d’Italia, con l’attuale ministro Adolfo Urso allora presidente del Copasir, aveva rimproverato al governo Draghi di non aver usato i poteri speciali per fermare l’acquisizione del Credito Valtellinese da parte di Crédit Agricole. Banco Bpm è circa dieci volte più grande del Creval, ma oggi i toni sono molto più prudenti. Più che di una contraddizione si può parlare forse di realismo maturato con le responsabilità di governo. Resta però una lezione: la difesa dell’interesse nazionale a colpi di veti produce spesso risultati diversi da quelli voluti.

Enrico Foscarini, 15 novembre 2026

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