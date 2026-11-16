Politico Quotidiano

Il grande alibi dello statalismo

Perché quando lo Stato fallisce, la colpa non è mai del sistema, ma sempre dei cittadini che non obbediscono abbastanza?

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Nel 1848, dinanzi alle difficoltà degli esperimenti socialisti, Louis Blanc aveva immaginato di far erigere in ogni comune un palo sul quale sarebbero stati iscritti i nomi dei fannulloni. Se il socialismo era incompatibile con la natura umana, bisogna mutare quest’ultima (come già aveva sostenuto Rousseau in un passo che lo stesso Marx citerà).

Quando incontrate uno statalese pensate a Blanc: nel momento in cui il sistema di Stato crolla su se stesso, la responsabilità non è mai dei tratti criminali di quell’ordine politico, ma del fatto che i sudditi non sono stati abbastanza coscienziosi nell’obbedire alle direttive.

E così se non ci sono abbastanza case in alcune città la colpa è dei proprietari che lasciano sfitti i loro immobili o li affittano con Airbnb; analogamente, se d’estate abbiamo vari black-out è perché la gente non sa più accettare il caldo ed esagera con l’aria condizionata. La colpa non è mai dell’assetto di potere e delle regole folli che impone, ma invece di cittadini immorali.

L’immoralità di un ente (lo Stato) che per sua natura istituzionalizza la violenza si traduce in un moralismo che pretende di colpevolizzare noi. E che il più delle volte trova pieno appoggio in noi sudditi.

Carlo Lottieri, 16 novembre 2026

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