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Da ieri è la notizia del momento: il Tribunale di Prato ha disposto la concessione a un operaio di origini senegalesi (cittadino italiano e impiegato in una tintoria) degli assegni familiari non solo per i due figli che vivono con lui in Toscana, ma anche per gli altri nove suoi pargoli che sono residenti in Senegal e frutto di poligamia, poiché nati da relazioni diverse da quella il cui matrimonio è stato trascritto in Italia.

L’INPS aveva respinto la domanda dell’uomo, enunciando l’assenza di convivenza e la totale impossibilità di ricostruire lo stato di famiglia. Il giudice ha invece ritenuto sufficiente la prova documentale della paternità. L’ente dovrà dunque erogare gli assegni (ben 11, indicativamente tra 60 e 200 euro a figlio a seconda dell’ISEE) e come se non bastasse gli arretrati, gli interessi e le spese legali. La sentenza, quindi, include nel calcolo del nucleo i figli la cui paternità è stata accertata, anche se parliamo di individui che l’Italia non l’hanno mai neanche vista.

Questo provvedimento è in linea con gli assurdi orientamenti europei degli ultimi anni che impongono di non “discriminare” i familiari residenti in Paesi terzi quando il richiedente è un lavoratore regolarmente soggiornante. Ma perché uno Stato dovrebbe erogare bonus per soggetti non residenti? In base a questo modus operandi assurdo le risorse del sistema previdenziale italiano vengono destinate a sostenere minorenni che vivono stabilmente all’estero e che saranno perciò totalmente improduttivi per la nostra nazione.

Casi come questo rendono sempre più farlocco il racconto secondo cui l’immigrazione è fondamentale perché “ci pagherà le pensioni”. Un lavoratore che contribuisce solo con i propri versamenti e, contemporaneamente, attiva prestazioni per un nucleo di undici figli (nove dei quali non risiedono in Italia) è la dimostrazione che le regole di accesso al welfare, un tempo scritte per un contesto demografico e sociale chiuso, diventano un colabrodo quando si confrontano con famiglie migranti, costrutti sociali agli antipodi e ordinamenti diversi. Il saldo contributivo-previdenziale, già in tensione per la bassa natalità italiana, si complica ulteriormente quando i benefici vengono estesi oltre i confini.

L’immenso Milton Friedman lo aveva sintetizzato con chiarezza decenni fa: in uno Stato puramente liberale, con bassa tassazione ma assistenzialismo ai minimi termini, l’arrivo di persone disposte a lavorare è sempre un vantaggio netto. In uno Stato sociale che garantisce prestazioni di sostegno al reddito, assegni familiari e altri trasferimenti l’incentivo cambia: l’ondata di immigrati diventa praticamente illimitata e il sistema, se non ricalibrato, viene progressivamente dilaniato. È un discorso di una semplicità logica imbarazzante eppure qualcuno finge di non capirlo.

La verità, però, è evidente: il welfare italiano sta diventando uno strumento di trasferimento di risorse verso nuclei familiari che non contribuiscono sul territorio nazionale e che addirittura talvolta in questo Paese nemmeno ci vivono. Il caso di Prato è l’emblema di come continuando con questa morbidezza, schianteremo le nostre casse pubbliche per tentare di evitare di essere apostrofati come reazionari. Tanto, in ogni caso, continueremo a pagare noi…

Alessandro Bonelli, 19 novembre 2026

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