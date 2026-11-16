Inchiesta Milano, adesso chi paga il conto?

A una quantità di connazionali Milano proprio non va giù. Capitale economica, calamita di investimenti, e adesso pure meta turistica: quasi nove milioni di arrivi nel 2025, record storico. Troppo, per chi pratica l’invidia come disciplina olimpica. Il 16 luglio 2025 la Procura chiede sei arresti. Il giorno dopo si apprende che tra gli indagati c’è anche il sindaco Beppe Sala. Il 31 luglio il gip Mattia Fiorentini accoglie le richieste: domiciliari per l’ex assessore Giancarlo Tancredi, per Manfredi Catella di Coima, per Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra della Commissione paesaggio, per il manager Federico Pella. Carcere per il costruttore Andrea Bezziccheri. Indagato anche l’architetto Stefano Boeri.

Più il nome è noto, più l’enfasi sale e lo spazio sulle prime pagine esonda alle successive, con paginate di ricostruzioni e interviste. Martedí 10 novembre 2026 la stessa Procura ha chiesto di archiviare tutte queste posizioni: per i pm le anomalie emerse non bastano a sostenere l’accusa. Manca la ratificazione del gip che in questi caso é scontata.

La demolizione a rate

Ad agosto il Riesame comincia a smontare l’impianto. Annullati gli arresti di Bezziccheri e Scandurra, Catella libero il 22 agosto; per Tancredi, Marinoni e Pella i domiciliari diventano un’interdittiva di un anno. I pm non mollano l’osso e ricorrono in Cassazione contro i colleghi. Perfino la Procura generale della Cassazione, con la sostituta pg Cristina Marzagalli, chiede di respingere i ricorsi: la prova della corruzione, sostiene, non c’è. Un ufficio requirente che dà torto a un altro ufficio requirente non accade tutti i giorni!

Il 13 novembre 2025 la Suprema Corte li dichiara inammissibili e annulla pure le interdittive. Nelle motivazioni scrive che i compensi di Coima a Scandurra non furono la remunerazione illecita di un pubblico ufficiale. A ogni passaggio l’accusa perde un pezzo. Per prenderne atto, alla Procura è servito un altro anno: dodici mesi di sospetto sulla testa di persone a cui due collegi avevano già tolto ogni misura cautelare.

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Il conto

Intanto l’immagine di Milano è rimbalzata su Reuters, Financial Times, Bloomberg e Associated Press: la capitale finanziaria d’Italia come laboratorio di un «sistema». Della richiesta di archiviazione, sulla stampa estera, finora non ho trovato una riga. Carlo Rusconi, costruttore assolto con altri sette imputati nel processo su Torre Milano (abuso edilizio e lottizzazione, primo grado, 16 giugno 2026: il fatto non costituisce reato), stima il danno in circa : duecento progetti fermi. Il comitato Famiglie sospese conta 4.500 nuclei in attesa di una casa già in parte pagata. Numeri che appartengono all’intera stagione di inchieste sull’urbanistica, dove altri filoni restano aperti.

La presunzione di colpevolezza assurta a metodo: prima la gogna, poi la prova. Che non arriva. Se il gip accoglierà la richiesta, gli indagati usciranno da questo filone senza un processo. Gli arresti, i cantieri fermi e le prime pagine estere restano agli atti, e salvo sorprese nessuno ne risponderà.

Giulio Galetti, 15 novembre 2026

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