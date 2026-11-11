Avete sputtanato Milano: adesso chiedete scusa

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Adesso chiedete scusa. A chi è finito agli arresti, a chi ha visto il proprio nome trasformato nel simbolo della corruzione, a chi si è ritrovato a dover spiegare che un’accusa non è una condanna. Dopo i titoli sul saccheggio di Milano, dopo le ricostruzioni del grande sistema criminale del mattone, è arrivata una notizia che dovrebbe imporre qualche esame di coscienza: la procura ha chiesto l’archiviazione per sedici indagati, tra cui Beppe Sala, Manfredi Catella, Stefano Boeri e l’ex assessore Giancarlo Tancredi. La stessa procura che aveva sostenuto quelle accuse.

La richiesta riguarda le ipotesi, contestate a vario titolo, di corruzione, falso e induzione indebita. Comprende anche Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, già componenti della Commissione paesaggio. Dopo le pronunce del Riesame e della Cassazione, gli elementi raccolti non consentono di sostenere una ragionevole previsione di condanna. Dovrà decidere il gip e restano aperti altri procedimenti sui presunti abusi edilizi: una distinzione necessaria, che però non può diventare il paravento dietro cui nascondere il cedimento di questo impianto accusatorio.

Perché il punto è proprio questo. Le persone hanno già pagato. Alcune con la privazione della libertà, altre con le dimissioni, tutte con l’esposizione pubblica delle contestazioni. Tancredi lasciò l’assessorato. Catella e Scandurra finirono ai domiciliari. Ora sono gli stessi inquirenti a riconoscere che manca la prova necessaria per portare quelle accuse a processo. Il calendario della giustizia può contemplare questo percorso. La vita di chi lo subisce, intanto, non torna indietro.

Rileggiamo allora i giornali. Il 18 luglio 2025 Repubblica titolava tra virgolette: “’Intimidazioni, mazzette e favori agli amici’”, seguito da “Catella padrone della città”. Il Corriere della Sera metteva in evidenza, attribuendoli ai pm, “Conflitti d’interessi e 3,9 milioni in consulenze”. Sul Fatto Quotidiano la cornice era stata preparata già nel marzo 2024, quando si scriveva che le indagini raccontavano il nuovo “sacco di Milano”. Titoli diversi, articoli diversi, ma materiale sufficiente per interrogarsi su quanto spazio abbia avuto il dubbio rispetto alla suggestione del grande scandalo.

Pubblicare le accuse è doveroso, lo facciamo anche noi. Attribuirle correttamente ai magistrati è indispensabile. Ma il mestiere del giornalista comincia proprio dove finisce la trascrizione delle carte. Qual è la prova dello scambio illecito? Un incarico professionale dimostra una tangente? E ancora: un conflitto d’interessi basta a provare la corruzione? Sono le domande che andavano poste mentre esplodeva l’inchiesta, mentre Milano veniva sputtanata.

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Il quarto potere serve anche a questo: mettere sotto esame il potere di chi indaga, chiedere conto della solidità di un’accusa, contestare il salto logico tra un comportamento discutibile e un reato. Vale quando gli indagati sono imprenditori e vale quando sono amministratori del centrosinistra. Anche Sala ha diritto allo stesso garantismo che si pretende per qualsiasi altro cittadino. L’appartenenza politica non dovrebbe decidere quando accendere il senso critico.

E se una procura sostiene una tesi che non regge, un giornale deve avere la libertà di scriverlo subito. Anche duramente. Anche a costo di guastare qualche rapporto in tribunale. Sì, può capitare: per qualcuno può sembrare una bestemmia, ma è possibile sopravvivere. Una castroneria non acquista autorevolezza perché compare in un atto giudiziario. E riportarla fedelmente non esaurisce il dovere di verificarla.

Adesso la richiesta di archiviazione merita la stessa evidenza delle accuse. Gli arresti annullati meritano lo stesso impegno narrativo degli arresti eseguiti. Chi ha contribuito a trasformare degli indagati in colpevoli dovrebbe spiegare ai lettori dove ha sbagliato e soprattutto dovrebbe chiedere scusa alle persone finite sotto quella valanga, perchè la reputazione degli altri non è materiale a perdere.

Massimo Balsamo, 11 novembre 2026

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