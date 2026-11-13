La mossa di Casalino che ha azzoppato Conte

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Mentre il Paese annaspa tra cyberattacchi, carovita e turbolenze geopolitiche, ecco spuntare la profezia che non ti aspetti: il buon Rocco Casalino lancia l’esilarante idea di un Giuseppe Conte al Quirinale. Sì, avete capito bene. Proprio al Colle. Nel senso di quel palazzo lì, quello con i corazzieri, il picchetto d’onore e la necessità di una minima, seppur sbiadita, autorevolezza istituzionale.

Ora, fermiamoci un attimo e facciamo una doverosa operazione di realismo politico. Primo: che l’avvocato del popolo abbia qualche reale possibilità di varcare il portone del Quirinale è un esercizio di ottimismo che nemmeno il più entusiasta dei fan club del Campo largo avrebbe il coraggio di imbastire. Secondo: ammesso e non concesso che la stella di Giuseppi possa mai brillare sul Colle più alto, c’è anche un dettaglio storico che non possiamo ignorare.

La storia d’Italia, del resto, parla chiaro. La regola aurea della Repubblica è spietata: tutti i candidati lanciati con troppo anticipo vengono immancabilmente bruciati. E qui siamo oltre ogni record cronologico: mancano ancora più di due anni alla scadenza del settennato. Un po’ prestino per lanciare improbabili investiture preventive.

Eppure, a ben guardare, a Rocco Casalino bisognerebbe erigere un monumento equestre. Perché, se è vero che Conte avrebbe potuto coltivare un briciolo di speranza, l’endorsement preventivo del suo ex fedelissimo portavoce ha sortito l’effetto di depennarlo in anticipo dalla lista dei papabili.

Bruciato. Archiviato. Messo in naftalina prima ancora che i giochi comincino.

Del resto, dopo aver già sperimentato l’esperienza di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, agli italiani si potrebbe tranquillamente risparmiare anche il bis istituzionale al Quirinale. Abbiamo già dato, verrebbe da dire. E forse, almeno questa volta, il Paese non ha proprio bisogno di ripetere l’esperienza.

Quindi, guardiamo in faccia la realtà con un moto di profonda gratitudine. Ringraziamo di cuore Rocco Casalino per averci risparmiato questo infausto spettacolo, per aver anticipato abbondantemente i tempi e per aver fatto giustizia sommaria di ogni velleità quirinalizia dell’ex avvocato del popolo.

Grazie, Rocco. L’Italia intera ti è immensamente debitrice.

Salvatore Di Bartolo, 13 novembre 2026

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