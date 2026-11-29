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C’è un dato politico, emerso con particolare evidenza nelle ultime ore, che merita attenzione: Cateno De Luca non può più essere considerato soltanto il leader di una formazione radicata in Sicilia o a trazione esclusivamente meridionalista. Il tour delle assemblee regionali promosso attraverso il progetto politico «Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord» racconta, infatti, un’ambizione ben più ampia. Da metà novembre, il movimento guidato dal sindaco di Taormina sta attraversando il Paese, portando la propria proposta politica in territori finora lontani dal suo tradizionale raggio d’azione.

Da Roma a Campobasso, passando per Napoli, Bari e Lamezia Terme, il percorso ha progressivamente esteso la propria presenza nel Centro-Sud. Poi la sfida si è spostata oltre il Po: Genova, Torino, Aosta, Milano, Bologna, Trieste, Verona e Trento. Un itinerario ambizioso, accompagnato da una partecipazione significativa e da un entusiasmo che, al di là dei singoli appuntamenti, merita di essere interpretato come un segnale politico.

La scommessa è trasformare il civismo, da esperienza prevalentemente amministrativa e locale, in una vera piattaforma politica nazionale. Una prospettiva che nasce da una matrice meridionalista, ma che non intende esaurirsi nella tradizionale rivendicazione delle ragioni del Sud. Al contrario, punta a costruire un’alleanza tra territori, superando quella contrapposizione geografica che per decenni ha condizionato il dibattito pubblico italiano.

Il messaggio è semplice: i problemi dei Comuni sono spesso gli stessi, indipendentemente dalla latitudine. Cambiano le condizioni economiche, le dimensioni delle amministrazioni e le priorità locali, ma resta comune la difficoltà di governare territori ai quali vengono richieste responsabilità sempre maggiori senza un adeguato trasferimento di risorse e strumenti. È proprio su questa convergenza che «Sindaci d’Italia» cerca di costruire la propria identità politica.

C’è poi un altro elemento che potrebbe rivelarsi importante per il successo dell’operazione nel Settentrione: la presenza numerosa e consolidata delle comunità siciliane e meridionali nelle grandi città del Nord. Milano, Torino, Bologna e tanti altri centri settentrionali ospitano intere generazioni di cittadini originari del Mezzogiorno. Uomini e donne che hanno lasciato le proprie regioni per lavorare, fare impresa e costruire una famiglia, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori di destinazione. Non sono più semplicemente emigrati: sono parte integrante della società settentrionale. Eppure, per molti di loro, il legame con la Sicilia e con le altre regioni meridionali resta forte sul piano familiare, culturale e identitario.

Non si tratta soltanto di una considerazione sociologica, ma di una possibile variabile politica ed elettorale. I dati Istat sulle migrazioni interne restituiscono la dimensione di un fenomeno strutturale: nel solo 2025, circa 112 mila trasferimenti di residenza avrebbero interessato la direttrice Mezzogiorno-Centro-Nord. Di questi, il 23,6% avrebbe avuto origine dalla Sicilia. Numeri che, se confermati, testimoniano la consistenza di una mobilità interna che continua ad alimentare il legame tra le due aree del Paese.

È proprio in questa realtà che Sud chiama Nord potrebbe trovare una delle proprie risorse più importanti. Non si tratta di immaginare un elettorato meridionale separato dalla società settentrionale, né di riproporre una contrapposizione tra Nord e Sud. Si tratta, piuttosto, di parlare a cittadini che conoscono entrambe le realtà del Paese, vivono e lavorano al Nord senza aver reciso i legami con la propria terra d’origine e potrebbero riconoscersi in un progetto politico fondato sulle autonomie locali e sulla valorizzazione dei territori.

Le assemblee nelle regioni settentrionali assumono così un significato che va ben oltre la partecipazione ai singoli appuntamenti. Per un movimento nato in Sicilia, dialogare con amministratori, realtà civiche e cittadini di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto significa provare a superare il limite storico della propria provenienza territoriale. È il tentativo di passare da una dimensione regionale a un progetto politico che ambisce a parlare all’intero Paese.

La questione investe anche il futuro del sistema politico italiano. In una fase in cui i partiti tradizionali faticano a mantenere un rapporto diretto con le comunità locali, il protagonismo di sindaci e amministratori può diventare un fattore di rinnovamento della rappresentanza. Non necessariamente in contrapposizione ai partiti, ma come espressione di una politica più concreta, meno autoreferenziale e più vicina ai problemi quotidiani dei cittadini.

Il tour proseguirà con altre tappe, completando un itinerario che ambisce a coinvolgere l’intero Paese. Sarà allora possibile valutarne meglio la portata e verificare quanto la partecipazione raccolta nelle assemblee possa effettivamente tradursi in una struttura politica nazionale.

Una cosa, intanto, appare chiara: Cateno De Luca ha cambiato la scala della propria iniziativa politica. Non più soltanto il Sud che reclama attenzione, ma un progetto di respiro nazionale, capace di dare voce e rappresentanza all’Italia dei Comuni e delle comunità.

Salvatore di Bartolo, 29 novembre 2026

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