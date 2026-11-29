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La feccia in tour delle “Non una di meno” che intona la morte del marito della ministro Roccella “che ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato” non è solo la conferma del putrido comunista nel suo unico, genuino livello morale, culturale – perché questi, questi sono quelli che votano Bonaccini, non vi sbagliate, mai – ma di qualcosa di più sintomatico, di più allarmante. È una sfida, una provocazione volta a dimostrare: noi possiamo farlo, perché nessuno ce ne chiede conto, nessuno ci dice che facciamo schifo, perché hanno paura di noi. Pare incredibile, temere quattro falliti impestati, eppure in un certo modo è così: questi infettivi ambulanti non sono lì per caso, sono mandati in corteo dal partito comunista al quale rispondono e che votano, incaricati di provocazioni a getto continuo. Lavoro lercio come loro, perché, restando in fama di minoranze disagiate, approfittano dell’esiguo numero come del compatimento sociale.

Esigui, ma sparpagliati e iperattivi. Un giorno si scagliano contro la fantomatica “nazione meloniana stragista” cui non vogliono dare figli, e chi glieli chiede, quello dopo arrivano alla bassezza di irridere, di gioire per una morte terribile, un uomo risucchiato in fondo a un fiume con la moglie che disperata lo cerca. Noi possiamo. Noi continueremo.

E possono, e lo fanno. Qui, ecco la faccenda davvero grave, chi subisce – non diciamo destra, non è questione di schieramenti ma di logica aggredito-aggressore, come nell’Islam – appare completamente incapace di reagire, non fosse altro con la dovuta cattiveria: la solidarietà “unanime” della politica non c’è, dalle frange comuniste, Pd, Avs e il resto, non risultano segnali, a meno di non esserceli persi, ma le agenzie non li registrano; registrano se mai il piagnisteo unanime in altera pars, il solito coro di non si fa così, dove siamo arrivati, ci stringiamo intorno, è inaudito. Eh no. Non è più tempo di costernazioni patetiche, ottocentesche. Qui affiora davvero una dinamica vittima-carnefice in forma di destra-sinistra: la prima, sempre sconvolta all’idea di passare da fascista, un po’ induttivamente a scala dell’occidente che “chiede scusa” ai musulmani delle sue dominazioni di quattro, dieci secoli fa, senza mai ricordare che gli schiavismi e le barbarie arabe, africane furono anche più continue, estese, spietate; gli altri che incassano e intensificano gli attacchi.

Ecco, la destra dovrebbe capire una volta per tutte, santissimo cielo, che “farsi accettare” da un interlocutore tanto rozzo, per quanto raccolto nella immensa forza del parastato, è assurdo e comunque non servirà; non accadrà mai, più la destra di governo dice e fa cose di sinistra (purtroppissimo spessissimo) e più la sinistra le ringhia, le vomita in faccia: non basta, fascisti, stragisti, vi appendiamo a rovescio. La gente assiste sconcertata e sempre più disillusa. Si sono perse troppe occasioni in questi anni e la sensazione, confortata da sondaggi sconfortanti, è che molta gente si sia stufata di credere alle favole, ai proclami e ai reel su Instagram: ma chi comanda davvero, dice il cittadino illuso e deluso? Chi voto io: gente incapace di difendersi e quindi di difendermi? Questo si chiede chi vota, se ancora vota. La putrefazione dei “Non una di meno”, viene rispettata da chi ha un sacro orrore di apparire non abbastanza democratico: ma dovrebbe venire stroncata, con estrema decisione, per motivi politici e umani; o, se si preferisce, col pretesto di una salvaguardia civile, di un livello minimo di decenza. Farla passare non è ammissibile, non rientra nel diritto a esprimere tutte le puttanate che si vuole in democrazia. Perché siamo oltre.

Lo Stato, se vuole, i mezzi, i metodi di repressione li ha: lo abbiamo visto tranquillamente sotto la pandemia più sconcia del mondo, della quale nessuno, adesso, vuole assumersi la paternità (certo, era il solito partito comunista, disgraziatamente non da solo); lo vediamo con la criminogena Unione Europa che ogni giorno escogita nuove repressioni distopiche, tipo il blocco dell’auto da remoto se non abbastanza woke. Questa la chiamano democrazia. Chi legge potrà dire: ma simili slogan, identiche pagliacciate, si sentivano anche negli anni di piombo. Vero, ma non una ragione sufficiente per fare passare la qualunque a rischio di un degrado ampiamente superato, anzi tracimato: anche l’omicidio, se è per questo, dura dai tempi di (nessuno tocchi) Caino, però non è ancora stato istituzionalizzato, per lo meno a livello giuridico, finché Allah vuole, almeno.

La differenza con quegli anni per niente formidabili sapete qual è? Che all’epoca certe oscenità si sentivano svolazzare e pareva nell’immediato non succedesse niente: invece, a tempo debito, i responsabili pagavano. In molti modi, anche sfumati, non rilevati, ma pagavano. Chi con un bel dossier che li bruciava, perché anche senza social le distruzioni della reputazione si facevano e come, la stampa si è sempre prestata, basti ricordare le ignobili campagne diffamatorie delle Cederna, contro il commissario Calabresi, o, insieme ai Radicali, contro il presidente Leone e perfino Moro, a preparare l’eliminazione per mano delle BR; chi con una discreta pressione poliziesca, ogni giorno un pretesto per venire convocati, per presentarsi al Nucleo; chi con l’arma più temuta, balzelli, multe, tasse. Da pagare sul serio. Notate che non ho neanche parlato di repressione fisica, di discrete legnate, con qualsiasi pretesto.

Insomma lo Stato che distrugge con il logorio. Che i colti che hanno studiato Weber chiamano il monopolio della violenza legale dello Stato. Mah, mettetela come volete, ma questa rogna dei “Non una di meno” va logorata, consumata, e infine dispersa: questa, è democrazia. Il contrario è il contrario, è l’eccesso di tolleranza che sfocia nel casino e poi nel regime opposto, come certi sondaggi lasciano temere. Non si può reagire a simili bassezze col piagnisteo delle prefiche: tanto per cominciare, va restituito al mittente con uguale cattiveria. Madre mia, che nominandoti da viva eri davvero una mater terribilis e ti avevo promesso che postuma avrei parlato di te. Nessuno era al tuo livello nelle uscite perfide, nei commenti crudeli, e oggi so esattamente cosa avresti commentato con me che ti spiegavo la situazione: “E loro? Quando finiscono in fondo al fiume? Che, dopo, bisogna disinfestare tutto il fiume?”.

Max Del Papa, 29 novembre 2026

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