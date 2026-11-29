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Sbeffeggiare il dolore di una donna – della donna che, tra le altre cose, ti ha dato la legge sul femminicidio, modello nel mondo, e non è stata un’impresa facile – significa non avere capito niente del femminismo, della politica, dell’umanità e usare il femminismo come pretesto per altro.

Del resto chi sfila in piazza contro la “natalità bianca” non ha nemmeno la più vaga idea di quello che sta dicendo. Ragazze, mollate Non Una di Meno. Ragazze, auto-organizzatevi.

Marina Terragni, 29 novembre 2026

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