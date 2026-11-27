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La ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, avrebbe dovuto suggerire un momento di riflessione, di memoria e di impegno concreto contro i femminicidi e i soprusi che colpiscono le donne in quanto tali. Invece, per tantissimi collettivi femministi (tra cui certamente spiccano le fantasmagoriche combattenti di “Non Una di Meno”), la data si è trasformata nella consueta occasione per scendere in piazza contro il famigerato maschio bianco etero cis. Quest’anno con una novità: una lotta nei confronti della presunta “retorica della natalità bianca” e degli Stati Generali della Natalità, evento annuale che chiede politiche a sostegno delle famiglie e delle nascite.

Il risultato di queste sollevazioni rosa? Sempre lo stesso, anno dopo anno: una tragica fiera di misandria e di follia ideologica, in cui persino la natalità (elemento imprescindibile per qualsiasi società) viene ormai trasformata in un terribile strumento patriarcale da combattere. Così le femministe sono scese in strada (ovviamente con bandiere di paesi in cui i diritti delle donne sono equiparabili a quelli delle capre…) rivendicando gli “Stati Generali dell’Autodeterminazione”, con slogan come “Rivendichiamo futuro” e “Antiscelta, stiamo arrivando!”. Che slogan, che profondità, che meraviglia!

Poi, le compagne di lotta, hanno denunciato una visione della maternità legata a un modello nazionale, familiare e “su base etnica”, e hanno gridato contro il “diktat della riproduzione” imposto alle donne: ma dove lo vedono ‘sto diktat? In oltre 40 città, a causa di questi cortei sgangherati, la giornata si è ridotta a questo: nessuna parola di condanna verso i luoghi in cui oggi la donna viene considerata una parte dell’arredamento della casa. No, meglio demonizzare chi osa parlare di figli, di famiglie e di futuro per la Nazione.

Basta guardare i dati per capire che non c’è nessun indottrinamento verso la natalità e che è evidente che facciamo troppi pochi figli. Secondo l’Istat, nel 2025 le nascite in Italia sono state poco più di 350mila, in calo del 3,8% sull’anno precedente, e il numero medio di figli per donna è sceso a un nuovo minimo storico di 1,14 (1,07 per le italiane). Siamo molto al di sotto della soglia di sostituzione.

Il Paese invecchia e questo produce effetti disastrosi sul welfare: dal sistema pensionistico che, essendo basato sul trasferimento intergenerazionale, si regge su una base contributiva sempre più fragile, fino alle classi delle scuole. Eppure se nessuno fa più figli per le femministe è un traguardo. Queste sono talmente rincitrullite da non capire che se nessuno fa più figli invece il paese muore. “Non Una di Meno” tratta la natalità come una derivazione razzista e patriarcale. Ma nessuno vuole obbligare le donne a partorire; si chiede solo di rimuovere gli ostacoli che impediscono a chi vuole figli di averli. Praticamente una battaglia femminista in piena regola per aiutare le compagne che vorrebbero un bimbo e che, però, inspiegabilmente vengono ignorate! Dunque, no: queste qui non sono mica femministe.

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Sono l’ennesima declinazione di un’ideologia che odia la propria cultura e il concetto di famiglia. Una solida percentuale di questi collettivi è composto da zitelle acide che trasformano ogni istanza di buon senso in oppressione patriarcale. Le stesse però stanno mute e fanno finta di nulla davanti a donne impiccate o frustate perché osano cantare in Iran. Ma cosa importa? Le compagne, tra 40 anni, piangeranno perché nessuno pagherà le loro pensioni. Ma almeno saranno sole solette e libere dal patriarcatoh!

Alessandro Bonelli, 27 novembre 2026

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