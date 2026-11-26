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La colpa di Parastoo Ahmadi, cantante iraniana, è stata quella di aver cantato senza indossare il velo. Per questo, il 23 novembre, le autorità iraniane hanno dato esecuzione alla condanna a settantaquattro frustate. Una punizione inflitta anche a quattro componenti della sua squadra artistica. Una vicenda che non può essere derubricata a semplice episodio di cronaca, perché rappresenta una delle manifestazioni più brutali di un potere che pretende di esercitare il controllo non soltanto sui comportamenti, ma persino sulla libertà, sul corpo e sulla coscienza delle persone.

Ogni pena comporta una privazione. Può essere una privazione della libertà personale, attraverso la detenzione, oppure una privazione economica, attraverso una sanzione pecuniaria. Ma quando si ricorre alla pena corporale si oltrepassa una soglia profondamente diversa. Non si tratta più soltanto di limitare la libertà del condannato: si interviene direttamente sul suo corpo, trasformandolo nello strumento attraverso il quale il potere manifesta la propria capacità di dominio.

La pena corporale non si limita a punire: punta a umiliare, a mortificare e, nella sua dimensione simbolica, ad annullare la persona che la subisce. È una modalità obbrobriosa di esercizio della potestà punitiva, che lede il nucleo irriducibile della dignità umana. L’esecuzione pubblica aggiunge un ulteriore livello di degradazione: alla sofferenza fisica si accompagna l’umiliazione dello sguardo collettivo. Il supplizio diventa spettacolo, la sofferenza ammonimento, il corpo della donna un monito per chiunque osi sottrarsi alle prescrizioni del regime.

Non è un caso che anche la giurisprudenza europea abbia affrontato questa questione. Nel 1978, con la sentenza Tyrer contro Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò il ricorso alla punizione corporale inflitta a un quindicenne sull’Isola di Man, sottoposto a tre colpi di verga. La Corte riconobbe il carattere degradante di quella punizione, affermando un principio fondamentale: la dignità umana non può essere sacrificata neppure attraverso l’esercizio del potere sanzionatorio dello Stato.A maggior ragione dovrebbe suscitare indignazione una vicenda nella quale la violenza istituzionalizzata viene esercitata su una donna per aver rivendicato, attraverso un gesto elementare come cantare senza velo, uno spazio di libertà individuale.

Eppure, colpisce il silenzio, o quantomeno la sproporzione della mobilitazione, di una parte del femminismo nostrano. Di quel femminismo che è pronto a denunciare ogni manifestazione, anche soltanto potenziale, dei germi del patriarcato nella nostra società, che individua nelle nostre istituzioni e nelle nostre relazioni sociali le tracce di una cultura maschilista, ma che sembra perdere voce quando la subordinazione femminile assume i caratteri di un ordinamento giuridico, di una prescrizione religiosa imposta con la violenza e di un sistema teocratico.

È una contraddizione difficile da ignorare. Mentre si cercano nella nostra società i residui di un presunto patriarcato che dovrebbe essere definitivamente estirpato, si fatica a riconoscere e denunciare forme di subordinazione della donna ben più pervasive e istituzionalizzate, che continuano a prosperare in alcuni ordinamenti di matrice islamista.

La questione non riguarda la fede islamica né può essere trasformata in un giudizio indistinto sulle persone o sulle culture. Riguarda quei sistemi politico-religiosi che utilizzano la religione come strumento di potere, codificano la subalternità femminile e considerano l’autodeterminazione della donna una minaccia all’ordine costituito. Ed è proprio qui che si innesta un’altra contraddizione del progressismo contemporaneo: la pretesa di promuovere una società sempre più inclusiva senza interrogarsi sufficientemente sulla compatibilità di alcuni modelli culturali con i principi fondamentali della nostra convivenza civile.

L’accoglienza non può significare rinuncia alla propria identità giuridica e culturale. L’integrazione non può tradursi nella tolleranza verso pratiche e concezioni che negano la parità tra uomo e donna, la libertà individuale e la dignità della persona. Un’immigrazione governata, consapevole e accompagnata da percorsi effettivi di integrazione non è una concessione ideologica, ma una necessità. Al contrario, l’accoglienza indiscriminata, priva di criteri, controlli e soprattutto di una chiara affermazione dei valori non negoziabili della nostra società, rischia di trasformare il pluralismo in una rinuncia ai principi che lo rendono possibile.

Non possiamo essere indulgenti verso culture politiche che considerano la donna una proprietà da disciplinare, il suo corpo un territorio da controllare e la sua libertà una concessione revocabile. Non possiamo invocare l’emancipazione femminile in casa nostra e rifugiarci nel relativismo culturale quando la negazione di quella stessa emancipazione avviene altrove.L’autonomia della donna non può essere un principio a geometria variabile. La libertà di Parastoo Ahmadi vale quanto quella di qualsiasi donna europea. Il suo diritto a scegliere come vestirsi, come cantare e come vivere non è meno meritevole di tutela.

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La questione, dunque, non è religiosa, ma politica e umana. Nessuna fede può diventare il pretesto per legittimare la sopraffazione, nessuna tradizione può trasformarsi in un lasciapassare per violare la dignità di una persona. Settantaquattro frustate per aver cantato senza velo: non è soltanto una donna a essere stata colpita. È stata colpita l’idea stessa che ogni individuo sia padrone della propria esistenza.

E su questo non dovrebbero esserci distinguo, silenzi o ambiguità. Perché la libertà o è un principio universale, oppure è soltanto uno strumento di convenienza. E un femminismo che non sa riconoscere la donna iraniana come una donna da liberare, prima ancora che come una vittima da compatire, rischia di tradire la propria stessa ragione d’essere.

Andrea Amata, 26 novembre 2026

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