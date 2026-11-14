Meloni prepara la trappola al Campo largo? Il sospetto nel Pd: “Vuole farci votare in autunno”

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E se Giorgia Meloni stesse bluffando sulla data delle prossime elezioni politiche? È il sospetto che comincia a circolare nel Campo largo, dove alcuni dirigenti del Partito democratico temono che la presidente del Consiglio possa lasciar credere a un voto anticipato in primavera per poi scegliere l’autunno. Una mossa che, se davvero fosse nelle intenzioni della premier, rischierebbe di complicare parecchio i piani dell’opposizione. A raccontare il retroscena è Francesco Verderami sul Corriere della Sera, ricostruendo le preoccupazioni dei democratici e i possibili effetti di una campagna elettorale più lunga del previsto. Perché il problema, per Schlein e alleati, non sarebbe soltanto quando si vota. Ma soprattutto come arrivarci senza litigare.

Nel Pd c’è chi è convinto che Meloni non abbia alcuna intenzione di anticipare le urne. È il caso di Claudio Mancini, influente dirigente romano dei dem, secondo il quale alla premier non converrebbe accorpare le Politiche alle Amministrative. La conferma, sostiene, potrebbe arrivare quando il Viminale annuncerà le elezioni comunali di aprile senza affiancarvi quelle nazionali. Anche Graziano Delrio scommette sull’autunno. E offre due spiegazioni. La prima riguarda l’umore degli elettori: dopo l’estate, a suo giudizio, gli italiani sarebbero più rilassati rispetto ai mesi successivi alle festività natalizie. La seconda è decisamente politica: «Meloni baserà la sua scelta sulla base di quanto accadrà negli Stati Uniti e di quello che succederà nel Campo largo. Temo voglia prima vedere quanto sangue scorrerà tra di noi».

Ed è proprio qui che si nasconde il possibile problema. Il centrosinistra ragiona sulle primarie di febbraio per individuare il candidato premier. Se le elezioni si tenessero in primavera, il vincitore avrebbe pochi mesi per capitalizzare il risultato e presentarsi agli elettori. Ma se il voto slittasse a ottobre, la situazione cambierebbe radicalmente. Secondo la ricostruzione di Verderami, il leader sconfitto alle primarie potrebbe essere tentato di alzare i toni per evitare che il vincitore gli sottragga consensi. Insomma, dopo le primarie rischierebbero di cominciare le secondarie, con mesi di competizione interna proprio mentre il Campo largo dovrebbe mostrarsi unito contro Meloni.

Il rischio è stato preso in considerazione anche da Dario Franceschini. «Il rischio c’è», avrebbe ammesso l’ex ministro parlando con alcuni esponenti democratici. Da qui la proposta di un «approccio virtuoso» e persino di una sorta di codice di comportamento tra gli sfidanti. Una delle regole suggerite sarebbe quella di impedire al vincitore delle primarie di utilizzare il proprio nome nel simbolo elettorale del partito, così da evitare di cannibalizzare gli alleati sconfitti. «Bisognerà scongiurare i meccanismi autolesionisti», avrebbe spiegato Franceschini, pur riconoscendo che i contrasti potrebbero comunque emergere: «Sì lo so, lo scontro è possibile ma non è inesorabile. Lavoriamoci».

La questione diventerebbe particolarmente delicata per il Movimento 5 Stelle. Se dalle primarie uscisse vincitrice Elly Schlein, Giuseppe Conte dovrebbe trovare il modo di difendere il proprio elettorato senza compromettere l’alleanza. E con diversi mesi a disposizione, secondo il retroscena del Corriere, potrebbe aprirsi uno spazio politico per chi non condivide l’intesa tra Pd e grillini. Il riferimento è soprattutto a Schierarsi, l’associazione che ha in Alessandro Di Battista il suo punto di riferimento e che richiama alcune delle battaglie originarie del Movimento. Un’eventuale discesa in campo alle Politiche potrebbe intercettare parte del malcontento pentastellato. Ma, anche in questo caso, si tratta di uno scenario ipotetico, non di una decisione già presa.

Naturalmente anche il centrodestra deve fare i conti con i propri equilibri interni. E soprattutto non esiste alcuna conferma che Meloni stia davvero preparando una trappola elettorale. Il punto del retroscena di Verderami è un altro: nel Campo largo si teme che la premier possa sfruttare l’incertezza sul calendario per costringere gli avversari a scoprire le carte troppo presto. Schlein aveva già chiesto pubblicamente alla presidente del Consiglio di chiarire quando si sarebbe votato, senza ottenere risposta. E così, mentre il centrosinistra cerca di organizzare primarie e alleanze, resta il dubbio sulla durata della corsa. Perché scegliere il candidato giusto è una cosa. Riuscire a tenerlo in sella fino al giorno delle elezioni potrebbe essere un’altra.

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