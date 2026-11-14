Reddito di cittadinanza 2.0, il campo largo prepara il ritorno del sussidio

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Certe bandiere politiche possono essere ammainate, ma non necessariamente archiviate. È il caso del reddito di cittadinanza, che il Movimento 5 Stelle si prepara a riportare nel programma del campo largo con una versione aggiornata. Il progetto, già emerso dal percorso di ascolto Nova, punta infatti a diventare un impegno dell’intera coalizione progressista.

A confermare l’intesa è stato il vicepresidente del M5S Stefano Patuanelli: «Ci possono essere sfumature diverse sullo stesso tema, ma stiamo trovando la sintesi su tutto, e anche su questo punto l’abbiamo trovata. Quindi, il reddito di cittadinanza 2.0 sarà parte del programma di coalizione». La sintesi, però, sembra riguardare soprattutto il principio. Sui contenuti restano infatti diverse incognite, tanto che dagli ambienti pentastellati si parla della «necessità di misure di sostegno al reddito, indispensabili in questa fase di difficoltà economica», ma anche della necessità di apportare «modifiche all’impianto della norma».

Un reddito anche per gli occupabili

Il nuovo strumento dovrebbe mantenere la funzione di contrasto alla povertà, ma con una differenza importante rispetto all’attuale Assegno di inclusione: potrebbe essere rivolto anche agli occupabili. Per questi ultimi il sostegno dovrebbe essere collegato a percorsi di formazione, patti per il lavoro e attività utili alla comunità.

Il M5S punta inoltre sul rafforzamento delle politiche attive, dal potenziamento dei centri per l’impiego alla piattaforma Siisl, passando per il programma Gol e per maggiori obblighi di trasparenza sulle offerte di lavoro delle imprese che beneficiano di incentivi. L’intenzione dichiarata è dunque quella di correggere le debolezze del vecchio reddito, rendendo più stringente il rapporto tra sussidio e ricerca di un’occupazione. Un punto tutt’altro che secondario, considerato che proprio la difficoltà nel far funzionare la condizionalità fu una delle principali critiche rivolte alla misura originaria.

Il nodo dei costi e dei risultati

Il problema è che il precedente non è particolarmente incoraggiante. Tra il 2019 e il 2023 il reddito di cittadinanza è costato allo Stato 34,6 miliardi di euro, con un picco di 8,87 miliardi nel solo 2021. E il risultato sul fronte dell’occupazione è stato molto più modesto rispetto alle aspettative.

Dei circa 1,15 milioni di percettori considerati occupabili, quelli ricollocati risultano appena 152mila, pari al 13%. Anche l’obiettivo politico con cui il reddito era stato presentato, quello di «abolire la povertà», non è stato raggiunto: cinque anni dopo, la povertà assoluta non era certo scomparsa. Il bilancio dei cosiddetti navigator, figura centrale nel progetto originario, è quindi diventato uno degli argomenti più utilizzati da chi contesta il ritorno della misura.

I centristi chiedono correttivi

Il problema riguarda anche la tenuta della coalizione. Il ritorno del reddito non è infatti accolto con entusiasmo da tutti gli alleati. Italia Viva ha chiesto correttivi, mentre anche altre componenti centriste hanno espresso perplessità.

Il tavolo dedicato a «lavoro, salari, professioni e pensioni» dovrebbe proprio servire a evitare che il nuovo strumento venga percepito come una semplice riproposizione del vecchio reddito. «Il fatto che il reddito 2.0 sia incluso in questo tavolo è la riprova che non sarà solo una misura assistenzialistica», è stato osservato, sottolineando che proprio su questo terreno sarebbero potuti nascere problemi con alcuni alleati. Ancora più netta la posizione di Carlo Calenda, che ha bocciato il ritorno di «bonus e assistenzialismo», sostenendo che, comunque vadano le primarie, «l’agenda la fa Conte».

Il confronto con il mercato del lavoro

C’è poi un dato che rende il ritorno del reddito particolarmente discutibile dal punto di vista liberale. Dal 31 dicembre 2023, quando la misura è stata definitivamente superata, fino alla scorsa estate il tasso di disoccupazione è sceso dal 7,2 al 5%. Nello stesso periodo gli occupati sono aumentati di 582mila unità, passando da 23 milioni 754mila a 24 milioni 336mila.

Ancora più significativo è il dato sulla composizione dell’occupazione: i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti di quasi 940mila unità, mentre quelli a termine sono diminuiti di 266mila. Naturalmente non è possibile attribuire alla sola cancellazione del reddito la crescita dell’occupazione. Sarebbe una semplificazione altrettanto ideologica di quella che vorrebbe attribuire al sussidio la responsabilità di ogni problema del mercato del lavoro. Ma la sequenza temporale suggerisce almeno una domanda: se l’occupazione ha continuato a crescere senza il reddito, perché riproporre proprio quel modello?

L’Assegno di inclusione ha cambiato impostazione

Nel frattempo il sistema di sostegno è stato riorganizzato attraverso Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro, con una maggiore distinzione tra chi non può lavorare e chi invece deve essere accompagnato verso l’occupazione. Nel primo biennio il nuovo assetto ha prodotto, secondo i dati citati dal governo, un risparmio netto di oltre 5,19 miliardi di euro. Le famiglie realmente fragili hanno continuato a ricevere un sostegno, con un assegno medio di circa 697 euro al mese. È proprio questa distinzione a rappresentare il punto centrale del confronto politico: proteggere chi non può lavorare è una cosa, trasformare un sussidio in un reddito sostitutivo dell’occupazione è un’altra.

Enrico Foscarini, 14 novembre 2026

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