Migrante violenta una donna, sorpresa PD: “Meloni lo rimpatri”

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Un 28enne senegalese, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato a Cervia con l’accusa di tentata violenza sessuale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe avvicinato una donna ultraquarantenne intorno alle 4.30, mentre camminava verso il centro, per poi trascinarla in un parco e immobilizzarla a terra.

A dare l’allarme è stata una residente, che ha sentito le urla della donna. Quando i militari sono arrivati, hanno trovato il 28enne ancora sopra la vittima. L’uomo è quindi fuggito a piedi, ma poco dopo è stato bloccato da una pattuglia del Radiomobile. La gip Federica Lipovscek ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il giovane ha scelto di non rispondere alle domande del giudice.

Il caso è però diventato rapidamente politico. E qui arriva il paradosso: il Pd di Cervia accusa il governo Meloni proprio sulla gestione dei rimpatri e chiede allo Stato di intervenire con maggiore decisione sui soggetti stranieri considerati pericolosi.

I dem locali puntano il dito contro le «destre al governo nazionale», accusandole di portare avanti una «propaganda securitaria fatta più di slogan elettorali che di fatti concreti» e di fallire nella gestione dei rimpatri dei soggetti socialmente pericolosi. «Lo Stato deve fare la sua parte», è la richiesta del Pd.

Una posizione che sorprende, soprattutto perché quando il governo Meloni prova a rafforzare espulsioni, rimpatri e strumenti per allontanare gli stranieri irregolari, da sinistra non sono mancate critiche e opposizioni. Ora, invece, proprio il Pd chiede più rimpatri e accusa l’esecutivo di non farne abbastanza.

La replica del governo parte dai numeri e dalla linea politica. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha indicato più volte l’aumento dei rimpatri come una delle priorità dell’esecutivo e ha sottolineato la necessità di «allontanare un immigrato pericoloso e che non rispetta le nostre leggi». Il governo rivendica inoltre il rafforzamento delle espulsioni e degli strumenti per rendere più efficaci gli allontanamenti.

Insomma, il paradosso di Cervia è servito: il Pd chiede oggi allo Stato di fare di più sui rimpatri, proprio mentre il governo che li ha messi al centro della propria politica sull’immigrazione viene accusato dalla sinistra di non fare abbastanza.

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