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La tensione nel centrodestra sale. E questa volta a dividere gli alleati di governo non sono la giustizia, la politica estera o le pensioni, ma i libri scolastici. Forza Italia ha votato in commissione Bilancio contro un emendamento presentato da Fratelli d’Italia che punta a ridurre il costo dei testi scolastici attraverso una maggiore diffusione degli ebook. Gli azzurri avevano annunciato la propria contrarietà e hanno mantenuto la promessa, votando insieme alle opposizioni. Risultato: la proposta è stata bocciata in commissione e ora la battaglia si sposta nell’Aula della Camera, dove il rischio di una nuova spaccatura nella maggioranza è concreto.

Al centro dello scontro c’è l’emendamento sostenuto da Fratelli d’Italia, che prevede la possibilità di offrire i libri scolastici in formato digitale a un prezzo pari al 50% di quello della versione cartacea. L’obiettivo dichiarato è alleggerire la spesa delle famiglie per i testi scolastici, una voce che pesa soprattutto all’inizio di ogni anno scolastico. Ma la proposta ha incontrato la netta opposizione di Forza Italia, che non ha condiviso l’impostazione della misura. Una divergenza che, anziché essere risolta attraverso una mediazione interna alla coalizione, è arrivata fino al voto parlamentare.

La bocciatura non è passata inosservata a Palazzo Chigi. A seguire personalmente il dossier è Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e uomo di fiducia di Giorgia Meloni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, subito dopo il voto in commissione Fazzolari avrebbe commentato con i suoi: «A questo punto andiamo in aula con il parere contrario della commissione. Penso che voteremo nell’arco della mattinata. Vediamo». Nessuna intenzione, almeno stando a queste parole, di ritirare la proposta per evitare un confronto diretto con gli alleati.

Il passaggio successivo è ancora più significativo. Fazzolari avrebbe infatti aggiunto: «Se davvero si boccia l’emendamento verrà fuori la verità: diremo agli italiani che FdI voleva dimezzare il costo dei libri di testo per le famiglie, ma il Parlamento ha bocciato questa proposta». Una frase che lascia intravedere anche la dimensione politica dello scontro. Fratelli d’Italia sembra intenzionata a rivendicare pubblicamente la misura e, in caso di sconfitta, ad attribuire al voto parlamentare la responsabilità del suo mancato via libera. Con l’inevitabile conseguenza di mettere in evidenza anche la posizione assunta da Forza Italia.

Le opposizioni, intanto, osservano con attenzione. Secondo la ricostruzione del Corriere, ai parlamentari del centrosinistra sarebbe stato chiesto di garantire la massima presenza in Aula, proprio in vista del voto sull’emendamento. Perché se la divisione emersa in commissione dovesse ripetersi, la maggioranza potrebbe ritrovarsi battuta su una proposta presentata da uno dei suoi stessi partiti. Uno scenario politicamente imbarazzante, soprattutto perché riguarda un provvedimento che Fratelli d’Italia presenta come un intervento a favore delle famiglie.

Resta però una possibile via d’uscita: il voto di fiducia. È l’ipotesi sulla quale, secondo il quotidiano, farebbe affidamento Forza Italia per evitare che il braccio di ferro si trasformi in una rottura plateale. Se il governo decidesse di porre la fiducia sul provvedimento, gli emendamenti decadrebbero, compreso quello sui libri digitali. La maggioranza potrebbe così ricompattarsi sul testo complessivo, senza essere costretta a votare separatamente sulla proposta che la divide.

Per il momento, dunque, la partita resta aperta. Ma il segnale politico è già arrivato: Forza Italia ha votato con il centrosinistra contro un emendamento di Fratelli d’Italia, mentre il partito della premier non sembra intenzionato a rinunciare alla propria iniziativa. Una divergenza su una misura specifica non equivale necessariamente a una crisi di governo, ma racconta quanto possa diventare complicato trovare una posizione comune anche su temi apparentemente meno divisivi. E ora sarà il voto in Aula, oppure l’eventuale ricorso alla fiducia, a stabilire se lo scontro resterà circoscritto o diventerà un nuovo caso politico per il centrodestra.

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