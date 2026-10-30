Vannacci, i giornali lo danno per finito? La verità è un’altra

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Dicono che la struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non sia adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Allo stesso modo, i giornali fanno a gara per titolare che Futuro Nazionale sia in calo e che il fenomeno Vannacci si stia esaurendo. Lui però non lo sa e continua a riempire le piazze. Oggi soltanto Giorgia Meloni ha un seguito personale paragonabile. Infatti, sono stati loro i due candidati più votati alle ultime elezioni europee. Gli altri leader non avrebbero la capacità di portare le persone in piazza ad ascoltarli nemmeno pagandole.

Futuro Nazionale è tenuto fuori da molte trasmissioni televisive. Al contempo, vi partecipa spesso in contumacia, con una pletora di critici che pontificano al riparo da ogni contraddittorio e dalla dialettica del generale. L’esiguo spazio mediatico concesso rende difficile farne conoscere le proposte, eppure il partito continua ad accumulare iscritti che poi si mobilitano per incontrare il loro leader e per ascoltare quello che ha da dire. Poi, si mettono in coda anche per ore per stringergli la mano, parlargli, chiedergli una fotografia.

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Questo seguito è un fatto incontestabile che la stampa è costretta a sminuire con la modalità più grossolana: deridendo gli elettori. Chi racconta il calo nei sondaggi, ignorando le piazze piene e il legame del generale con i suoi sostenitori, offre una lettura falsata di Futuro Nazionale. Dare Vannacci per finito è un errore (spesso consapevole) che, al momento opportuno, avrà la controprova.

Giorgio Carta, 30 ottobre 2026

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