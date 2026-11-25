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Un uomo si è dato fuoco nel cuore di Varsavia, in Polonia, a pochi passi dal palazzo presidenziale e dal ministero della Cultura. A riportare la notizia è l’emittente Polsat News. “I nostri agenti sono stati i primi a intervenire”, ha spiegato il colonnello Bogus Piórkowski, portavoce del servizio di protezione dello Stato.

Il ragazzo avrebbe 22 anni. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.05 ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della città, come confermato al quotidiano polacco Fakt da Karolina Gałecka, portavoce del ministero dell’Interno. Alcuni passanti sono immediatamente intervenuti per soccorrere il giovane. Sul posto sono accorsi anche gli agenti del servizio di protezione dello Stato. “I nostri agenti sono stati i primi a intervenire”, ha dichiarato il colonnello Bogusław Piórkowski, portavoce del servizio.

Il 22enne è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa polacca Pap, si trova ricoverato in terapia intensiva. Uno dei soccorritori intervenuti sul posto ha raccontato a Fakt che il giovane ha riportato ustioni di terzo grado al volto, alla schiena, alle braccia e alle gambe, oltre a gravi lesioni alle vie respiratorie. “Reagiva al dolore, ma non direi affatto che fosse pienamente cosciente”, ha spiegato il sanitario.

Le autorità hanno temporaneamente isolato la zona. Nessun passante è rimasto ferito. Al momento la polizia non ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto e restano sconosciute le motivazioni del gesto.

Secondo quanto riportato da “Fakt”, in via non ufficiale e basato su informazioni provenienti da fonti vicine ai servizi di sicurezza, l’uomo stava protestando contro la disparità di trattamento riservata a ucraini e polacchi in Polonia. Secondo le prime informazioni, portava con sé uno striscione o un biglietto, probabilmente in cui venivano illustrate le ragioni della sua protesta. Il contenuto esatto del messaggio rimane sconosciuto.

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