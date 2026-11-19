Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Dpo la controversa intervista televisiva di Ciro Grillo a Telenord, arriva una presa di distanza pubblica da parte di uno degli altri imputati, Vittorio Lauria. Il 26enne, condannato a otto anni di reclusione come il figlio di Beppe Grillo, ha deciso di scrivere una lettera a Repubblica per chiarire la propria posizione. E soprattutto per prendere le distanze dalle dichiarazioni dell’amico. «Non ero stato informato della sua decisione di esporsi mediaticamente né, a maggior ragione, potevo immaginare i contenuti dei suoi pensieri, da cui prendo le distanze», scrive Lauria. Una dichiarazione che segna una rottura, almeno sul piano della comunicazione, rispetto all’immagine di compattezza che Grillo aveva cercato di trasmettere in televisione.

La vicenda riguarda il processo per la violenza sessuale ai danni di una studentessa, avvenuta secondo l’accusa nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa della famiglia Grillo a Porto Cervo. In primo grado, il tribunale di Tempio Pausania ha condannato Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta a otto anni, mentre Francesco Corsiglia ha ricevuto una pena di sei anni e mezzo. Le sentenze non sono definitive e il procedimento è ora all’esame della Corte d’Appello di Sassari. Proprio pochi giorni fa, ospite di Telenord, Grillo aveva rivendicato il legame con gli altri tre: «Siamo uniti nella nostra battaglia, ci conosciamo da quando avevamo tre anni». Una rappresentazione collettiva che Lauria, evidentemente, non vuole più accettare senza distinguo.

«Vorrei esprimere la mia personale opinione in merito alla nota e triste vicenda che mi vede mio malgrado coinvolto», esordisce il giovane nella lettera riportata da Repubblica, in un articolo firmato da Marco Lignana. Lauria spiega che fino a oggi i quattro sono stati «oggettivamente identificati come una persona unica, corrispondente all’immagine del nostro coimputato». Ma rivendica una distinzione: «Siamo ragazzi con le nostre individualità e pensieri autonomi». E aggiunge: «Se è pur vero che dal punto di vista processuale i nostri difensori hanno condiviso le medesime scelte tecniche, non posso accettare che mi venga costruita addosso un’immagine che non mi corrisponde, quale conseguenza dell’autonoma iniziativa di Ciro Grillo di spostare sul piano mediatico una vicenda che doveva e deve restare nelle sedi competenti nei cui confronti, come detto, ripongo rispetto e fiducia».

Il riferimento è alle parole pronunciate da Grillo durante l’intervista televisiva, nella quale il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle aveva criticato duramente alcuni aspetti del procedimento giudiziario. Tra i passaggi più discussi, quelli sul «consumo di alcol preordinato al rapporto sessuale», sulla necessità di estromettere dalla giustizia il concetto di «vittimizzazione secondaria» e sull’eventualità che «prima o poi il nome della ragazza venga fuori». Dichiarazioni che hanno suscitato forti polemiche e dalle quali Lauria sceglie ora di dissociarsi. Non contesta pubblicamente la strategia difensiva condivisa nel processo, ma il modo in cui Grillo ha deciso di portare la vicenda davanti alle telecamere.

Un altro punto centrale della lettera riguarda il rapporto con la magistratura. Grillo aveva sollevato dubbi anche sulla mancata firma di uno dei giudici nella sentenza di primo grado, interpretandola come un possibile segnale di dissenso rispetto alla decisione del collegio. Lauria sceglie invece parole completamente diverse: «Tengo a ribadire la mia assoluta fiducia nella Magistratura certo che le mie ragioni, oggi esposte nell’atto d’appello, verranno compiutamente valutate e analizzate e porteranno ad un’assoluzione dai reati contestati che, si insiste, non ho commesso». Il giovane continua dunque a proclamarsi innocente e a chiedere l’assoluzione, ma rivendica il rispetto per i magistrati chiamati a decidere sul suo futuro.

Resta da capire se questa presa di distanza avrà conseguenze anche nei rapporti personali tra i quattro imputati. Per ora Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia non si sono espressi pubblicamente sulle dichiarazioni di Grillo. Lauria, invece, ha scelto di farlo e con parole difficili da equivocare. Non rinnega l’amicizia, non modifica la propria linea processuale e non prende posizione sulle responsabilità degli altri imputati. Ma manda un messaggio preciso: ciascuno deve rispondere delle proprie parole. E soprattutto nessuno può parlare a nome di tutti e quattro. Dopo l’intervista di Ciro Grillo, l’unità rivendicata davanti alle telecamere appare dunque molto meno solida di quanto sembrasse.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).