Quella frase di Papa Leone sugli imprenditori che nessuno (a sinistra) cita

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«Gli imprenditori, che con il proprio capitale creano posti di lavoro, mettono spesso a rischio il loro patrimonio. È infatti impossibile creare ricchezza in un Paese senza impegnarsi personalmente, senza assumersi l’incertezza che il futuro comporta e i cui parametri sfuggono completamente al nostro controllo». cit. Papa Leone XIV. È proprio questo il cuore dell’attività imprenditoriale: assumersi dei rischi, investire risorse proprie, affrontare l’incertezza e creare valore, opportunità e posti di lavoro. Per questo gli imprenditori devono essere liberi di rischiare il proprio capitale e di raccogliere i frutti del proprio impegno, senza il timore che lo Stato possa espropriarli, direttamente o indirettamente, attraverso una pressione fiscale insostenibile o interventi arbitrari a posteriori.

Tasse eccessive, burocrazia opprimente e regolamentazioni invasive non generano ricchezza: soffocano l’iniziativa privata, scoraggiano gli investimenti e frenano l’innovazione. Chi si assume il rischio d’impresa deve poter beneficiare dei risultati del proprio lavoro. È questo il presupposto per incentivare nuovi investimenti, creare occupazione e favorire la crescita economica.

Quando invece lo Stato pretende di sostituirsi all’iniziativa individuale, di decidere dall’alto come produrre e di redistribuire ciò che non ha contribuito a creare, finisce per disincentivare proprio quelle energie che alimentano lo sviluppo. Non è un caso che il comunismo abbia storicamente fallito proprio nel tentativo di sostituire l’iniziativa privata con la pianificazione statale. La ricchezza non nasce dalla redistribuzione di ciò che non viene prodotto, ma dalla libertà di chi ha il coraggio di investire, rischiare e costruire. Senza libertà economica non c’è impresa, senza impresa non c’è sviluppo.

Massimo MIcheli, 13 novembre 2026

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