Cronaca

Questi vanno manganellati e arrestati

Il raid degli incappucciati nelle scuole di Torino sono ingiustificabili. Anche se sei giovane, devi sapere che ci sono conseguenze

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A Torino degli incappucciati, ieri, hanno fatto irruzione in una scuola elementare, distrutto tutto e far fuggire i bambini. In un mondo normale, io farei come in Francia: bisogna permettere alla polizia di fermarli e, se oppongono resistenza, di manganellarli. E poi ti sbatte in carcere. Perché anche a quell’età bisogna sapere che ad ogni azione corrisponde una reazione. E delle conseguenze.

dalla Zuppa di Porro del 16 ottobre

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