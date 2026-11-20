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Matteo Salvini accelera, Bruxelles resta indietro ed Elon Musk ringrazia. L’Italia ha dato il via libera alla guida assistita di Tesla, diventando il primo tra i quattro Paesi più popolosi dell’Unione europea ad autorizzare il sistema sviluppato dalla casa automobilistica americana. Una decisione che arriva mentre il riconoscimento comunitario è ancora in discussione e che rappresenta un successo per il patron di Tesla, da tempo impegnato a ottenere il semaforo verde delle autorità europee. «Il Mit, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione», ha annunciato il ministro dei Trasporti. E ha aggiunto: «Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini». La risposta di Musk non si è fatta attendere: «Grazie, lo apprezzo molto», accompagnato da una bandiera italiana e da un cuore.

Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Il sistema, precedentemente conosciuto come Full Self-Driving, permette all’automobile di gestire buona parte della guida: sterzare, regolare la velocità, affrontare incroci e rotatorie, cambiare corsia e seguire un percorso anche nel traffico cittadino. Il tutto grazie all’intelligenza artificiale e alle telecamere installate sulle vetture. Attenzione, però: non significa che il proprietario possa mettersi a leggere il giornale mentre l’automobile lo porta a destinazione. Il conducente deve mantenere le mani sul volante, sorvegliare costantemente la strada ed essere pronto a intervenire. La responsabilità della guida resta interamente sua. Per le vetture compatibili sarà sufficiente un aggiornamento software. Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, il servizio dovrebbe costare 99 euro al mese, vale a dire 1.188 euro all’anno.

La decisione italiana non arriva dal nulla. Il 19 novembre la Motorizzazione ha riconosciuto l’omologazione provvisoria rilasciata dai Paesi Bassi, valida fino al 10 aprile 2029. L’Italia diventa così il dodicesimo Stato membro dell’Unione europea ad accettare la tecnologia, precedendo Germania, Francia e Spagna. E il passaggio ha anche un significato politico. Alla fine di ottobre Salvini aveva avuto un contatto diretto con Musk, manifestando il sostegno italiano a un’accelerazione delle procedure europee. Ora, dopo le verifiche tecniche, è arrivata l’autorizzazione. Non è ancora il riconoscimento definitivo per tutta l’Unione, ma è un passo importante per l’espansione commerciale di Tesla.

Curioso, poi, il fronte politico dei ringraziamenti. Andrea Stroppa, referente italiano di Musk, ha celebrato la decisione chiamando in causa non soltanto Salvini e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che aveva sperimentato personalmente il sistema nella Capitale, e Carlo Calenda, per le proposte avanzate da Azione. Insomma, almeno sulla guida assistita di Tesla, maggioranza e opposizione sembrano trovare un terreno comune. Resta naturalmente il nodo della sicurezza: Tesla sostiene che la propria tecnologia possa ridurre il rischio di incidenti, ma i benefici effettivi dovranno essere valutati anche attraverso verifiche indipendenti. Intanto una cosa è certa: mentre l’Europa continua a discutere, l’Italia ha deciso di muoversi. E questa volta, a ringraziare Salvini, è stato proprio Elon Musk.

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