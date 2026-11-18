Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Si chiamava Adalgisa Lariccia, aveva 92 anni e una gran voglia di vivere. Frequentava l’università della Terza età, usciva spesso, amava passeggiare. Lunedì 16 novembre era andata a fare due passi con la nuora nel quartiere San Donato, a Torino. Era a pochi metri da casa quando un uomo in bicicletta le ha strappato con violenza la collana e la borsetta, facendola cadere sull’asfalto. Adalgisa ha battuto la testa, ha perso conoscenza e non si è più ripresa. È morta il giorno successivo, all’ospedale Maria Vittoria, per un’emorragia cerebrale. Una vita finita per una catenina e una borsetta. E un delinquente che, dopo averla aggredita, è scappato facendo perdere le proprie tracce.

La notizia è raccontata dal Corriere della Sera. Una cronaca che ricostruisce l’accaduto, le indagini dei carabinieri e la ricerca dell’aggressore. Tutto normale, finché non si arriva a una frase che lascia francamente senza parole. Scrive il giornalista: “E lo scippatore era già fuggito, via come un fulmine: potrebbe anche non essersi accorto di cosa aveva fatto”. Prego? Potrebbe non essersene accorto? E quindi? Che cosa dovrebbe cambiare? Un uomo ha strappato con forza la collana e la borsetta a una signora di 92 anni, provocandone la caduta. Lei è morta dopo un giorno di agonia. E noi dovremmo preoccuparci di precisare che, poverino, magari lo scippatore non si è nemmeno reso conto delle conseguenze del suo gesto?

Intendiamoci: nessuno può sapere che cosa abbia visto o pensato il rapinatore durante la fuga. È possibile che non abbia notato la gravità della caduta, così come è possibile che se ne sia accorto e abbia deciso di scappare comunque. Non lo sappiamo. Ma è proprio questo il punto. Se non lo sappiamo, perché introdurre nella cronaca un’ipotesi che sembra quasi voler alleggerire la posizione di chi ha commesso l’aggressione? Perché suggerire al lettore una possibile inconsapevolezza dello scippatore quando l’unica cosa certa è che una donna è stata scaraventata a terra per un furto e ha perso la vita? Non si tratta di attribuire all’uomo un’intenzione omicida che le indagini non hanno accertato. Si tratta semplicemente di non inventargli, neppure per inciso, una possibile attenuante narrativa. Se non avesse cercato di strappargli di dosso gli averi, Adalgisa sarebbe ancora viva. Possiamo dirlo?

La dinamica, del resto, per come la racconta il Corriere, è chiarissima. Adalgisa camminava sul marciapiede di via Schina quando il malvivente, arrivato in bicicletta, le ha afferrato gli oggetti personali e li ha strappati con forza. La donna ha perso l’equilibrio, ha battuto violentemente la testa ed è rimasta a terra priva di sensi. Trasportata in codice rosso all’ospedale Maria Vittoria, è morta il pomeriggio successivo. I carabinieri della compagnia Torino San Carlo stanno esaminando le telecamere della zona e raccogliendo le testimonianze dei passanti per identificare il responsabile. Al momento l’uomo è ancora ricercato. Ecco, questa è la notizia. Una signora di 92 anni è morta dopo uno scippo e chi l’ha aggredita è fuggito.

Naturalmente il giornalista del Corriere non scrive che lo scippatore sia innocente, né lo giustifica esplicitamente. Ma le parole hanno un peso, soprattutto quando si racconta un fatto di cronaca così drammatico. Quell’inciso sposta per un istante l’attenzione dalla vittima alla possibile inconsapevolezza dell’aggressore. Come se, accanto alla tragedia di Adalgisa, fosse necessario trovare uno spazio anche per l’eventualità che il malvivente non avesse compreso la gravità delle proprie azioni. Un’ipotesi che non aggiunge alcun elemento verificato alla ricostruzione e che rischia soltanto di risultare fuori luogo.

Perché qui non siamo davanti a un incidente casuale. La caduta è stata provocata da un gesto deliberato: strappare con violenza gli oggetti personali a una donna anziana. Che l’aggressore volesse o meno provocarne la morte è una questione diversa, che spetterà agli investigatori e, eventualmente, ai giudici valutare. Ma la responsabilità di aver compiuto lo scippo non diventa meno grave perché chi lo ha commesso potrebbe non aver visto la vittima cadere. Adalgisa non tornerà a casa, non farà più le sue passeggiate e non frequenterà più l’università della Terza età. Il suo aggressore, invece, è ancora in fuga. E francamente, prima di preoccuparci di quello che potrebbe non aver capito lui, sarebbe il caso di ricordare quello che è successo a lei.

Enrico Foscarini, 18 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).