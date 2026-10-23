Sconcerto a La7: lo studente di 2Generazione minacciò col fucile i giovani di FdI

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Bufera sulla puntata di PiazzaPulita. Al centro del caso c’è Fouad Krarmi, ventenne torinese e fondatore del movimento 2GEN (Seconda Generazione), intervistato ieri sera da Corrado Formigli . Il giovane, presentato come studente-lavoratore impegnato nelle battaglie per i diritti e contro il carovita, ha criticato duramente l’esecutivo: i giovani sono stufi, vivono da anni sotto un governo che non fa mai nulla per loro, il popolo è arrabbiato, le scuole fanno schifo. Piccolo problema: pare che il buon Krarmi sui suoi profili social abbia “minacciato i ragazzi di Gioventù Nazionale” impugnando un’arma da fuoco, vera o giocattolo poco importa.

A sollevare il caso è stato Raffaele Marascio, esponente torinese di Fratelli d’Italia, che ha accusato Krarmi di essersi mostrato sui social con un fucile in un contenuto che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe stato rivolto contro i ragazzi della sezione “Gabriele D’Annunzio” di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di FdI. La polemica si estende anche ai rapporti tra 2GEN e la sinistra torinese. Secondo la ricostruzione fornita, il movimento ha partecipato alle manifestazioni organizzate nei giorni scorsi nel capoluogo piemontese, tra cui il corteo pro Palestina del 10 ottobre, conclusosi con disordini. Alla mobilitazione avrebbero preso parte anche diverse sigle politiche, compresi esponenti dei Giovani Democratici. Una circostanza sulla quale Fratelli d’Italia chiede ora chiarimenti al Partito Democratico.

“Quello che è andato in scena ieri sera in TV ha dell’assurdo – attacca Raffaele Marascio – Vedere un personaggio che si fa ritrarre sui social impugnando armi da fuoco per minacciare i ragazzi di Gioventù Nazionale venire intervistato in prima serata da Formigli, lasciandolo recitare la parte del ‘martire della società’, è la dimostrazione chirurgica di un sistema mediatico scollegato dalla realtà.” L’esponente di FdI contesta dunque non soltanto il comportamento attribuito al giovane attivista, ma anche la scelta della trasmissione di La7 di ospitarlo senza che, secondo la sua denuncia, emergesse il precedente contenuto social. Marascio chiama quindi direttamente in causa il Pd e la sua organizzazione giovanile, chiedendo una presa di posizione pubblica. “Siamo di fronte a una parabola scandalosa che denunciamo oggi in tutta la sua gravità: prima le foto con le armi usate per intimidire i giovani della Sezione D’Annunzio di Gioventù Nazionale, poi i cortei sfilando a braccetto con i giovani del Pd e le sigle della sinistra torinese, e infine il palcoscenico nei salotti televisivi nazionali per scaricare la colpa dei disordini sul Governo. A questo punto chiediamo ufficialmente al Partito Democratico e ai Giovani Democratici: cosa ne pensano di queste frequentazioni? Intendono prendere chiaramente ed esaustivamente le distanze da chi si fa ritrarre con un fucile in mano a minacciare altri giovani e poi pretende di dare lezioni di democrazia in TV? Il loro silenzio di fronte a questa deriva sarebbe sintomo di una complicità gravissima”.

La denuncia si conclude con una richiesta di presa di distanza da parte delle forze politiche che hanno partecipato alle stesse manifestazioni di 2GEN e con una critica al trattamento televisivo riservato al suo fondatore. “Chi impugna armi sui social, diffonde la sottocultura della violenza e alimenta il caos nelle nostre piazze non è un modello da invitare nei trasmissioni televisive né un interlocutore credibile. Serve uno stop immediato a questa narrazione ideologica e una presa di posizione chiara da parte delle forze politiche in causa. Non abbiamo bisogno di cattivi maestri né di sdoganamenti mediatici, ma di rispetto, legalità e fermezza contro ogni forma di intimidazione politica.”

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