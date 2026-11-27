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Il cambio della guardia in via Solferino si trasforma in uno scontro tra editore e redazione. Il Comitato di redazione del Corriere della Sera ha accolto con un durissimo comunicato la designazione di Stefano Barigelli, già direttore della Gazzetta dello Sport, al posto di Luciano Fontana. L’assemblea dei giornalisti ha proclamato lo stato di agitazione e affidato al Cdr un pacchetto di cinque giorni di sciopero. A stretto giro è arrivata la replica dell’editore, Urbano Cairo.

Al centro della contesa c’è il presunto piano di ristrutturazione che Fontana si sarebbe rifiutato di sottoscrivere. Una ricostruzione smentita dall’azienda, secondo cui l’avvicendamento sarebbe invece legato a scelte personali del direttore uscente. «Ne prendiamo atto, anche se solo due mesi fa lo stesso Fontana aveva presentato alla redazione il nuovo piano editoriale», scrive il Cdr, che contesta «le modalità improvvise e inconsuete di questo cambio al vertice». Il timore dei giornalisti è quello di una riduzione degli organici: «Un Corriere con meno giornalisti è un Corriere meno capace di informarvi, di verificare le notizie e di raccontare l’Italia e il mondo».

Ma nel mirino della redazione finisce anche il nuovo direttore. A Barigelli viene contestata la decisione di mandare in edicola la Gazzetta dello Sport nonostante lo sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale. «Lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione e chi è chiamato a guidare una redazione dovrebbe essere il primo a rispettarlo». Il Cdr chiede ora al direttore designato di presentare il proprio programma, oltre al piano editoriale, e di sottoscrivere gli accordi di garanzia. Con una puntualizzazione: «Il Corriere appartiene a chi ne possiede le quote, ma appartiene anche ai suoi giornalisti e ai suoi lettori».

Cairo non ci sta. «Leggo con una certa sorpresa il comunicato del Comitato di redazione, che sembra rivolgersi a un editore che si accinge per la prima volta a svolgere questo ruolo e non a chi da oltre dieci anni guida il Gruppo RCS». L’imprenditore rivendica quanto fatto dal momento dell’acquisizione, quando l’azienda «versava in una situazione di grandissima difficoltà». E precisa: «Non ho mai pensato che la soluzione dei suoi problemi dovesse passare attraverso un impoverimento quantitativo o qualitativo della redazione. Credo che le scelte compiute in questi anni lo testimonino».

La smentita sul motivo dell’addio di Fontana è poi categorica: «Quanto all’avvicendamento alla direzione, nessun piano di ristrutturazione è mai stato presentato al direttore, semplicemente perché non esiste». Cairo assicura infine che «il rispetto dei lettori e dei giornalisti, la qualità del giornale e la sua autorevolezza continueranno a essere al centro di ogni mia scelta, come lo sono stati finora». Barigelli, intanto, deve ancora presentarsi alla sua nuova redazione. E si ritrova già con cinque giorni di sciopero sul tavolo.

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