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Adesso è ufficiale. Dopo undici anni e mezzo, Luciano Fontana lascia la direzione del Corriere della Sera. Al suo posto arriva Stefano Barigelli, attuale direttore della Gazzetta dello Sport. A stabilirlo è stato il consiglio di amministrazione di Rcs MediaGroup, riunitosi oggi sotto la presidenza di Urbano Cairo, che ha designato all’unanimità il nuovo direttore del quotidiano di via Solferino. L’insediamento avverrà una volta esaurite le procedure previste.

Il cda ha ringraziato Fontana per il lavoro svolto dal 2015 a oggi, sottolineando i risultati ottenuti sul fronte degli abbonamenti e della transizione digitale. A Barigelli spetterà invece il compito di guidare il quotidiano in una «nuova fase di grande trasformazione». Ed è proprio su questo punto che si concentrano le preoccupazioni della redazione. Dietro l’avvicendamento, secondo le ricostruzioni giornalistiche circolate negli ultimi giorni, ci sarebbe infatti una divergenza tra Fontana e Urbano Cairo sulla gestione dei costi e sulla possibile riduzione degli organici. Il direttore uscente non avrebbe voluto intestarsi la stagione dei tagli.

Come abbiamo raccontato ieri, le indiscrezioni sul cambio della guardia avevano già provocato la convocazione di un’assemblea straordinaria dei giornalisti. Il Comitato di redazione aveva espresso «estrema preoccupazione», contestando le modalità «improvvise e irrituali» con cui era emersa la notizia. Cairo, dal canto suo, aveva assicurato il rispetto delle procedure contrattuali. Il tutto mentre il Corriere, alla fine di settembre, poteva vantare ben 805mila abbonamenti digitali.

Romano, classe 1959, laureato in Storia del Risorgimento, Barigelli conosce già via Solferino: nel 2000 fu chiamato da Ferruccio de Bortoli per occuparsi delle pagine sportive del quotidiano. In carriera ha lavorato a Paese Sera, al Messaggero e al Corriere dello Sport, prima di approdare nel 2018 alla Gazzetta come condirettore e assumerne la guida nel giugno del 2020. La sua designazione fa tramontare, almeno per il momento, anche l’ipotesi della prima donna alla direzione del Corriere, alimentata dalla promozione di Fiorenza Sarzanini e Barbara Stefanelli a condirettrici. Resta ora da capire chi prenderà il posto di Barigelli alla guida della rosea.

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