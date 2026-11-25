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Dal rosa della Gazzetta allo storico quotidiano di via Solferino. Stefano Barigelli si appresta a diventare il nuovo direttore del Corriere della Sera al posto di Luciano Fontana, alla guida del giornale da undici anni e mezzo (il più longevo direttore dal Dopoguerra). Manca ancora l’ufficialità, ma le indiscrezioni lanciate da Dagospia hanno già mandato in fibrillazione la redazione del quotidiano milanese.

Dietro l’avvicendamento ci sarebbe uno scontro tra Fontana e l’editore, Urbano Cairo, sulla gestione dei costi. Secondo quanto ricostruito, l’imprenditore avrebbe intenzione di ridimensionare l’organico e intervenire sulle redazioni locali. Fontana, invece, non avrebbe voluto intestarsi l’operazione, chiedendo ulteriori investimenti. Eppure il Corriere non è certo un giornale in disarmo: a fine settembre, stando ai dati diffusi dalla stessa Rcs, poteva contare su 805mila abbonamenti digitali. Il gruppo ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con 28,4 milioni di euro di utile netto, contro i 31,6 dello stesso periodo del 2025.

La notizia ha provocato la convocazione di un’assemblea straordinaria dei giornalisti. Il Comitato di redazione ha espresso «estrema preoccupazione» per le indiscrezioni e ha contestato le modalità del cambio al vertice, definite «improvvise e irrituali». «II Cdr e la redazione dei giornalisti del Corriere della Sera, riuniti in assemblea straordinaria, manifestano estrema preoccupazione per le indiscrezioni apparse su diversi siti di informazione sul cambio di direzione del quotidiano», si legge in una nota. «La redazione è ferita anche dalle modalità, improvvise e irrituali, che non rientrano nello stile e nella storia del Corriere della Sera. Pur rispettando la prerogativa dell’editore sulla scelta del direttore, riteniamo che il Corriere della Sera sia anche la casa di chi lo legge e lo firma ogni giorno». Secondo il Cdr «chiunque sieda alla guida di via Solferino in un momento così delicato dovrà saper garantire la qualità e l’autorevolezza che hanno contraddistinto i primi 150 anni del giornale, nonché il rispetto dei suoi giornalisti. Sono valori non negoziabili, che dobbiamo ai nostri lettori. Gli stessi su cui l’attuale direzione ha costruito questi undici anni, guidandoci nella difficile transizione dalla carta al digitale».

L’azienda, dal canto suo, ha assicurato il rispetto delle procedure contrattuali nell’eventualità di un avvicendamento. Romano, classe 1959, Barigelli conosce già i corridoi di via Solferino. Nel 2000 Ferruccio de Bortoli lo chiamò al Corriere per affidargli la redazione sportiva. Dopo le esperienze al Messaggero e al Corriere dello Sport, nel 2018 è tornato alla Gazzetta, di cui ha assunto la direzione nel giugno 2020. La sua nomina manderebbe in soffitta anche l’ipotesi della prima donna alla guida del quotidiano, alimentata dalla promozione, lo scorso aprile, di Fiorenza Sarzanini e Barbara Stefanelli a condirettrici.

Il passaggio di consegne potrebbe avvenire entro il 15 dicembre. Tra l’uscita di Mentana da La7 e quella di Fontana dal Corriere, insomma, nel giro di poche settimane potrebbero cambiare volto due delle principali testate del gruppo Cairo.

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