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Tre ragazze, due minorenni di 16 e 17 anni e una maggiorenne di 18, si presentano davanti alla caserma del II Reparto Mobile della Polizia di Stato a Padova e sparano un colpo contro la porta carraia. Non con un’arma da fuoco vera, ma con una riproduzione di una pistola revolver, caricata con cartucce a salve. Un gesto che non ha provocato feriti, ma che ha immediatamente fatto scattare l’intervento degli agenti. E che ora solleva una domanda: siamo davanti a una ragazzata di pessimo gusto oppure a una provocazione deliberata contro le forze dell’ordine? Per il sindacato Fsp Polizia di Stato non ci sono dubbi. «Non crediamo che il gesto si possa derubricare a semplice “bravata”», denuncia il segretario generale Valter Mazzetti.

L’episodio, secondo quanto riferito dal sindacato, si è verificato intorno alle 20.05 in via d’Acquapendente, dove ha sede il II Reparto Mobile. Le tre giovani avrebbero utilizzato una riproduzione di una Colt, con canna da quattro pollici, detenuta da una di loro. Dopo aver esploso il colpo a salve in direzione dell’ingresso della struttura, sono state fermate e accompagnate in Questura. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al ritrovamento di una targa appartenente a un istituto scolastico e di un fumogeno. Elementi che, secondo la ricostruzione riportata dalla Fsp, hanno indotto gli investigatori a ipotizzare un collegamento delle ragazze con ambienti studenteschi vicini ai centri sociali e all’area antagonista. Un’ipotesi investigativa, dunque, non un’appartenenza già accertata.

Durissima la reazione di Mazzetti, che parla di un episodio «di estrema gravità». A preoccupare il sindacalista non è soltanto il gesto in sé, ma soprattutto l’atteggiamento con cui sarebbe stato compiuto: «Senza alcuna esitazione, anzi con una sicurezza ed una disinvoltura che depongono più per una vera e propria volontà di provocare, sfidare, intimidire addirittura». Il segretario generale della Fsp contesta anche la possibilità di liquidare tutto come una semplice spacconata. Perché, osserva, sarebbe comunque inquietante pensare che qualcuno possa considerare normale puntare un’arma, sia pure a salve, contro una struttura della Polizia di Stato. Il rischio, secondo Mazzetti, è quello di uno «smarrimento di ogni senso di rispetto nei confronti delle Istituzioni», accompagnato dalla convinzione che certi comportamenti possano restare impuniti.

C’è poi un particolare tutt’altro che secondario. Gli agenti intervenuti non potevano sapere immediatamente che quella pistola fosse una riproduzione. Davanti a un’arma puntata verso una caserma, distinguere in pochi istanti una minaccia reale da una provocazione può essere tutt’altro che semplice. Ed è anche per questo che il sindacato sottolinea la professionalità degli operatori del Reparto Mobile, ringraziandoli per «il coraggio e la prontezza posti nell’intervenire in una situazione allarmante di fronte a un’arma che ancora non sapevano fosse una riproduzione». Un episodio che, per come viene descritto, avrebbe potuto generare conseguenze ben più gravi.

«Chi indossa una divisa non deve diventare il bersaglio di provocazioni o manifestazioni di ostilità», insiste Mazzetti, ricordando che gli uomini e le donne del Reparto Mobile sono quotidianamente impegnati nella gestione di situazioni delicate, spesso caratterizzate da tensioni e scontri. Il segretario della Fsp ribadisce un principio che dovrebbe essere condiviso indipendentemente dalle appartenenze politiche: «Il dissenso è un diritto, ma il rispetto delle istituzioni e di chi le rappresenta deve rimanere un principio imprescindibile». E conclude auspicando che le responsabili del gesto siano «severamente punite».

Resta naturalmente da chiarire quale fosse l’effettiva intenzione delle tre ragazze, così come saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilire eventuali responsabilità penali. Ma una cosa è evidente: sparare, anche soltanto a salve, contro una caserma della polizia non è un modo normale di manifestare dissenso. E non diventa automaticamente innocuo soltanto perché a premere il grilletto sono state tre giovanissime. Perché una pistola finta può essere scambiata per vera, soprattutto da chi si trova a dover reagire in pochi secondi. E allora, più che discutere se sia stata una bravata, forse bisognerebbe chiedersi come si arrivi a considerare una caserma dello Stato un bersaglio contro cui sparare per provocazione.

Il questore Marco Odorisio ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine della Questura: “Si tratta di un episodio grave ed inquietante posto in essere da tre ragazze, due minorenni ed una neo maggiorenne che, detenendo una riproduzione di un Revolver Colt 4 pollici, calibro 45 magnum, si sono rese protagoniste di un gesto che oltre a procurare un immediato allarme, poteva esporre al rischio di serie conseguenze, anche per l’incolumità delle stesse”.

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