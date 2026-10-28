Spagna, disastro ferroviario: scontro tra treni ad alta velocità, vagoni precipitati in una scarpata

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Grave incidente ferroviario in Spagna, dove due treni ad alta velocità si sono scontrati questa mattina lungo la linea che collega Madrid all’Andalusia. L’impatto si è verificato alle 8.54 nella stazione di Urda, in provincia di Toledo, provocando il deragliamento di almeno tre carrozze. Secondo quanto riferisce l’agenzia Efe, due vagoni sarebbero precipitati lungo una scarpata. Il quotidiano El País parla di numerosi feriti, ma non è ancora disponibile un bilancio ufficiale.

Stando alle prime ricostruzioni, ancora da confermare, un convoglio della compagnia Iryo, partito da Madrid e diretto a Siviglia, sarebbe stato tamponato da un treno Renfe che procedeva nella stessa direzione. L’urto avrebbe fatto uscire dai binari almeno le prime tre carrozze.

Sul luogo dell’incidente è scattata una vasta operazione di soccorso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Alcázar de San Juan e Orgaz, diverse squadre della Protezione civile, tre elicotteri sanitari e due unità mobili di terapia intensiva.

Adif, la società responsabile della rete ferroviaria spagnola, ha disposto la sospensione della circolazione sull’intera tratta ad alta velocità Madrid-Andalusia. La comunicazione è stata diffusa attraverso il sito ufficiale e i canali social dell’azienda, che ha annunciato ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili. Restano ancora da chiarire le cause della collisione e l’effettiva gravità delle conseguenze per i passeggeri.

Articolo in aggiornamento

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