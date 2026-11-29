Il Partito Popolare (PP), principale forza conservatrice d’opposizione, guida le prime proiezioni diffuse alla chiusura delle urne in Spagna. Secondo il sondaggio realizzato da Sigma Dos per l’emittente pubblica RTVE – basato su un campione di 19.500 interviste effettuate tra il 13 e il 28 novembre – il PP si attesterebbe tra i 131 e i 136 seggi.
Alle spalle dei popolari si piazza il Partito Socialista (PSOE) del premier uscente Pedro Sánchez, accreditato di 119-124 deputati. Per quanto riguarda gli altri schieramenti, la formazione di estrema destra Vox conquisterebbe tra i 44 e i 48 seggi, mentre sul fronte opposto il movimento di estrema sinistra Frente Amplio (Broad Front) ne otterrebbe tra i 10 e gli 11.
In base a questa proiezione, il Partito Popolare avrebbe i numeri per formare un esecutivo stringendo un’alleanza con Vox, riuscendo così a raggiungere o superare la soglia dei 176 seggi necessari per ottenere la maggioranza assoluta sui 350 componenti della Camera bassa. I primi dati reali dello scrutinio ufficiale inizieranno a essere diffusi a partire dalle 21 ore locali, in concomitanza con la chiusura dei seggi nelle Isole Canarie.
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Vignetta del 28/11/2026