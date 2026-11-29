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Alberto Núñez Feijóo sa già che cosa significa vincere le elezioni in Spagna e guardare Pedro Sánchez giurare da presidente del governo. Gli è successo nel 2023. Oggi il leader del Partito popolare ci riprova, con una prospettiva che tre anni fa gli era sfuggita: i numeri per riportare il centrodestra alla Moncloa. A procurarglieli potrebbe essere Santiago Abascal, il leader di Vox che ha già messo sul tavolo le condizioni per un accordo. Dall’altra parte Sánchez, al governo dal 2018 e a caccia del quarto mandato, punta proprio sul timore di ritrovarsi Abascal al governo per riportare alle urne gli elettori di sinistra.

Sono 38,7 milioni gli spagnoli chiamati a rinnovare il Congresso dei deputati e il Senato. Si vota dalle 9 alle 20, ora locale. La partita per la fiducia si gioca al Congresso, dove servono 176 deputati su 350 al primo scrutinio. Al secondo basta che i sì superino i no. Nell’ultimo dibattito televisivo Sánchez ha trovato una sponda in Ada Colau, ex sindaca di Barcellona e candidata del Frente Amplio. Insieme hanno incalzato Feijóo sulle posizioni del suo possibile alleato. Il popolare ha preferito chiedere conto al premier di come abbia speso i soldi degli spagnoli. A cominciare dal problema che ha fatto precipitare la legislatura.

La scommessa di Sánchez sul caro affitti

A Madrid, Maricarmen Abascal, 87 anni, aveva visto l’affitto della casa in cui viveva da tempo passare da 570 a 1.650 euro al mese. Lo sfratto e la successiva morte dell’anziana hanno portato in piazza migliaia di persone. Il 2 ottobre il Congresso ha bocciato i due decreti del governo sull’emergenza abitativa. Sánchez ha risposto convocando le elezioni anticipate. Una scommessa che lo espone a una domanda piuttosto semplice. Dopo otto anni di governo e un’economia cresciuta più di buona parte d’Europa, perché per tanti spagnoli trovare casa resta un lusso?

Il Psoe promette di destinare ogni anno l’1% del Pil alle politiche abitative e di congelare temporaneamente gli affitti che superano i valori di riferimento nelle zone più care. Feijóo vuole abolire i tetti, accelerare i permessi edilizi e portare al 4% l’Iva sulla prima casa per chi ha meno di quarant’anni. Si è anche dato un obiettivo sul quale, se vincesse, sarebbe facile misurarlo: un milione di nuove abitazioni in quattro anni. Vox aggiunge una condizione che lega la casa all’altro grande tema della campagna: precedenza agli spagnoli nell’assegnazione degli alloggi popolari.

Perché Feijóo è tornato a Ceuta

Per capire quanto pesi l’immigrazione basta guardare dove Feijóo ha scelto di trascorrere la mattina della vigilia. Mentre gli altri candidati passavano la giornata di riflessione in famiglia, il leader popolare è volato a Ceuta, l’enclave spagnola sulla costa nordafricana. Era la sua sesta visita dagli arrivi di massa del 30 luglio. Un modo per dire agli abitanti della città che anche il Pp intende occuparsi della frontiera. E agli elettori di destra che, per chiedere una stretta, sulla scheda hanno due possibilità.

Le differenze restano. Sánchez rivendica il contributo degli immigrati all’economia spagnola. Il Pp apre ai centri per i rimpatri in Paesi terzi. Abascal chiede la “remigrazione”, che vorrebbe estendere agli stranieri che, a giudizio di Vox, non contribuiscono all’economia nazionale. Feijóo conta di recuperare voti prendendo sul serio una domanda di controllo dei confini cresciuta dopo la crisi di Ceuta. Abascal può rivendicare di aver portato il leader dei popolari a fare campagna sul suo terreno.

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Sánchez può arrivare primo e perdere il governo

Il sondaggio di 40dB pubblicato il 23 novembre da El País e Cadena SER lasciava aperta la gara per il primo posto tra popolari e socialisti. Eppure la stessa rilevazione assegnava 187 seggi a Pp, Vox e ai navarresi di Upn, undici sopra la maggioranza assoluta. La spiegazione sta anche in quello che succede a sinistra del Psoe. Colau guida il Frente Amplio, mentre Podemos corre con Irene Montero e ha stretto un accordo con gli indipendentisti catalani di Esquerra Republicana. La sintonia televisiva tra Sánchez e Colau si ferma davanti alla scheda elettorale.

Per il premier conta soprattutto da dove arrivano i voti della rimonta. Un elettore strappato al Pp avvicina Sánchez alla riconferma. Uno sottratto a Colau può migliorare il risultato socialista e, nelle province che eleggono pochi deputati, lasciare il Frente Amplio senza un seggio che al Psoe non è detto riesca a conquistare. Ecco come Sánchez, dopo essere rimasto alla Moncloa da secondo nel 2023, potrebbe ritrovarsi a lasciarla da primo.

Il prezzo di Vox per la Moncloa

Anche a destra conta chi guadagna voti a spese di chi. La proiezione di 40dB vedeva Vox passare dai 33 deputati del 2023 a circa 57, mentre i popolari ne perderebbero una mezza dozzina. Se le urne confermassero quei rapporti di forza, Feijóo potrebbe diventare presidente del governo con un Pp più debole di quello che tre anni fa lo lasciò all’opposizione. E Abascal avrebbe i numeri per chiedere di entrare nell’esecutivo.

Il leader di Vox ha indicato le sue condizioni fin dal giorno della convocazione del voto: priorità ai cittadini spagnoli, deregolamentazione e stretta sull’immigrazione. Feijóo ha fatto sapere che Abascal non gli ha mai chiesto vicepresidenze o ministeri. Fin qui potevano entrambi permettersi di rinviare il discorso. Questa sera, se la destra avrà la maggioranza, la prima telefonata toccherà proprio a loro. E per Feijóo il conto più delicato, a quel punto, sarà quello che gli presenterà l’alleato.

Massimo Balsamo, 29 novembre 2026

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