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Un’affluenza record, la più alta degli ultimi quarant’anni con oltre il 78% degli aventi diritto alle urne, segna quello che si preannuncia come un cambio al comando per la politica spagnola. Secondo gli exit poll e le prime proiezioni ufficiali, il Partito Popolare (Pp) guidato da Alberto Núñez Feijóo guida la corsa elettorale, aprendo lo scenario concreto di un esecutivo sostenuto dall’ultradestra di Vox.

Quando lo scrutinio ha raggiunto il 30% delle schede, i popolari risultano la prima forza del Paese con 130 seggi. Sommando questo risultato ai 49 deputati attribuiti a Vox e ai due dell’Unión del Pueblo Navarro (Upn), lo schieramento conservatore raggiungerebbe e supererebbe la soglia dei 176 seggi necessaria per la maggioranza assoluta in Parlamento.

Sul fronte opposto, il Partito Socialista (Psoe) del premier uscente Pedro Sánchez arretra fermandosi a 116 seggi, mentre alla sua sinistra il Frente Amplio ottiene appena 10 rappresentanti. Se questi numeri troveranno conferma a spoglio ultimato, per la prima volta dalla fine della dittatura franchista l’estrema destra entrerebbe a far parte della maggioranza di governo.

Il vero vincitore politico della serata appare infatti Santiago Abascal: il suo partito guadagna circa quattro punti percentuali rispetto al 12,4% delle elezioni del 2023, diventando l’ago della bilancia indispensabile per la governabilità. Per Feijóo si prospetta ora una trattativa complessa per arrivare alla Moncloa, dovendo scendere a patti con un alleato determinato a pesare direttamente sull’agenda politica del futuro esecutivo.

Dal quartier generale del Pp in Calle Génova, a Madrid, il segretario generale e responsabile della campagna elettorale Miguel Tellado ha descritto lo scrutinio come “al cardiopalma, con molti seggi che si decideranno sul filo di lana”. Pur definendo “storica” la partecipazione al voto – in linea con gli auspici della vigilia dei popolari – il numero due del partito ha dichiarato di attendere l’esito definitivo “con enorme entusiasmo” e “con la serenità propria di chi ha dato tutto” al termine di una campagna fortemente polarizzata che ha spaccato l’elettorato.

La giornata elettorale era iniziata sotto il segno della mobilitazione invocata dallo stesso Pedro Sánchez, che aveva impostato la sfida come un referendum sulla propria leadership. Recatosi alle urne alle 9:15 presso il collegio Nuestra Señora del Buen Consejo di Madrid, il capo del governo aveva scommesso su una rimonta in stile Lula in Brasile, confidando che il “voto utile” dei progressisti premiasse il Psoe. “C’è una partecipazione epica”, aveva commentato ai cronisti, ricordando che “il potere più grande in democrazia è il voto” con cui decidere il volto del Paese per il prossimo quadriennio. Di diverso avviso era stato il rivale Feijóo, secondo cui la posta in palio determinerà il futuro della Spagna “nel prossimo decennio”.

Dopo otto anni di guida socialista, il Paese sembra dunque pronto a virare decisamente a destra. Per Pedro Sánchez – giunto al potere nel 2018 grazie a una mozione di sfiducia contro Mariano Rajoy e capace finora di superare crisi politiche, pronostici avversi e maggioranze risicate – questo voto rischia di rappresentare l’epilogo della sua lunga stagione alla guida del governo.

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