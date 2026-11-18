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Sigfrido Ranucci ha davvero moltiplicato gli ascolti di Spotlight oppure, per celebrare il successo, ha scelto i numeri che gli facevano più comodo? La domanda nasce da un articolo pubblicato oggi, 18 novembre, su YOUng, firmato dal direttore Germano Milite, che mette in discussione il modo in cui il giornalista ha presentato sui social i risultati della trasmissione d’inchiesta di RaiNews24. Attenzione: non siamo davanti alla dimostrazione di una falsificazione dei dati Auditel. Il sospetto è diverso, e per certi versi più interessante: Ranucci avrebbe messo in evidenza i picchi di ascolto anziché la media effettiva della puntata, offrendo così un’immagine particolarmente favorevole del risultato televisivo. Un’accusa che merita di essere approfondita, soprattutto perché arriva dopo due settimane di festeggiamenti social.

Ricostruiamo la vicenda. Il 3 novembre, all’indomani del debutto di Spotlight, Ranucci aveva condiviso un post di Gabriele Vilardi che replicava a un titolo critico di Libero. I numeri indicati erano 82mila spettatori e lo 0,5% di share, contro una media della rete all news di circa 27mila spettatori e lo 0,16%. Il 10 novembre, dopo la seconda puntata, era stato lo stesso Ranucci a ringraziare il pubblico: «Grazie per la vostra partecipazione in sole due settimane quintuplicati gli ascoltatori della fascia». La grafica riportava 89mila spettatori e lo 0,6% di share, mentre nel testo il giornalista parlava di «circa 100 mila spettatori, il doppio della media del canale». Due risultati in crescita, insomma, e soprattutto due comunicazioni costruite attorno agli ascolti medi della trasmissione.

Poi arriva la terza puntata, quella di lunedì 16 novembre. E qui, secondo YOUng, qualcosa cambia. Nella nuova grafica diffusa sui social vengono messi in risalto 230mila spettatori e lo 0,8% di share. Numeri che sembrerebbero indicare un ulteriore balzo in avanti. Peccato che, come osserva Milite, si tratterebbe di valori di picco e non della media della puntata. La dicitura «con punte di», fa notare il direttore di YOUng, compare nella grafica in caratteri piccoli, mentre i numeri vengono presentati con ben altra evidenza. Tecnicamente non sarebbe un dato falso, purché il picco sia effettivamente quello registrato. Ma comunicativamente il risultato rischia di essere fuorviante, soprattutto per chi interpreta quelle cifre come gli ascolti complessivi del programma.

Ed ecco la parte più interessante. YOUng sostiene di aver ottenuto da una fonte interna alla Rai, che la testata afferma di aver verificato, una tabella con i dati della puntata del 16 novembre. Secondo quella documentazione, Spotlight avrebbe raccolto in media 79mila spettatori e lo 0,48% di share. Se questi numeri fossero confermati, il quadro cambierebbe sensibilmente: dopo gli 82mila spettatori della prima puntata e gli 89mila della seconda, la terza sarebbe scesa a 79mila. Anche lo share sarebbe passato dallo 0,5% allo 0,6%, per poi tornare allo 0,48%. Non un nuovo record, dunque, ma una flessione rispetto a entrambe le puntate precedenti. È bene precisarlo: i dati pubblicati da YOUng non risultano, al momento, confermati da una verifica indipendente della tabella Auditel originale.

Il dubbio, però, rimane. Il “cambio di metrica” nei post di Ranucci puzza infatti lontano un miglio. Perché nelle prime due occasioni comunicare gli ascolti medi e nella terza mettere in primo piano i picchi? È una scelta casuale oppure il dato medio, questa volta, sarebbe stato meno adatto a raccontare una storia di crescita continua? Non possiamo conoscere le intenzioni di Ranucci. Ma la differenza tra le metriche è sostanziale. Il picco fotografa il momento di massima audience, mentre la media restituisce il pubblico seguito nell’arco della trasmissione. Sono entrambi indicatori legittimi, ma non sono intercambiabili. E soprattutto non si possono confrontare i picchi di una puntata con le medie delle precedenti per dimostrare una crescita degli ascolti.

Certo: anche qualora fossero confermati i 79mila spettatori e lo 0,48% di share, Spotlight resterebbe comunque sopra la media abituale di RaiNews24, indicata intorno ai 27mila spettatori e allo 0,16% nella fascia considerata. Ma la questione sollevata da YOUng riguarda piuttosto la trasparenza nella presentazione dei risultati. Tanto più per un giornalista che ha costruito una parte importante della propria reputazione professionale sulla verifica dei fatti, dei documenti e dei numeri.

A questo punto potremmo scomodare Report, o magari la stessa Spotlight, per rispondere ad una domanda alla quale sarebbe interessante ricevere risposta: quanti spettatori ha avuto davvero, in media, la terza puntata di Spotlight?

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