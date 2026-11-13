Di chi è lo Spotlight? Ranucci e il mistero sui social: “Malumori in Rai”

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Il trasloco a Rai News 24 non ha chiuso i conti con Report. Sigfrido Ranucci promuove Spotlight, mobilita i sostenitori e riserva agli ex colleghi messaggi che lasciano poco spazio alla riconciliazione. Adesso, però, si apre un altro fronte: il confine tra la comunicazione di un programma del servizio pubblico e una community esterna costruita attorno al giornalista. Un terreno sul quale le polemiche hanno precedenti.

Al centro della questione finisce la gestione dei social di Spotlight. Su Instagram è spuntata una pagina dedicata al programma, ma rigorosamente “Unofficial”. Particolare non secondario. Ma non è tutto. Su Facebook è spuntato il gruppo “Spotlight – Accendiamo i riflettori con Sigfrido Ranucci”, che ha superato i 16 mila iscritti. A gestirlo secondo La Verità sarebbe Gabriele Vilardi, segretario di Sinistra italiana a Molfetta. Sicuramente non una struttura della televisione pubblica. Ranucci promuove tutto direttamente, intrecciando gli inviti a iscriversi con gli annunci delle inchieste e i risultati della trasmissione.

Il nodo riguarda la riconoscibilità dell’iniziativa. Il nome del programma, il marchio riprodotto nella copertina e l’immagine di Ranucci accompagnano uno spazio che non è un canale ufficiale Rai. Nelle informazioni su Facebook viene presentato come una community di Spotlight, con il riferimento al ruolo del giornalista a Rai News 24. Una sovrapposizione che rischia di lasciare agli utenti il compito di capire dove finisca la comunicazione aziendale e dove cominci il sostegno personale. Tanto più quando è lo stesso Ranucci a ringraziare gli iscritti con un video o con una foto, anticipando il successivo appuntamento televisivo. Su questa gestione vengono segnalati malumori dentro la Rai. E non potrebbe essere diversamente. Sì, perchè il rapporto tra Ranucci e i canali digitali era già stato discusso in passato per la gestione interna senza passare dai canali di viale Mazzini.

Un altro caso già approdato in commissione di Vigilanza. Il 7 novembre 2023, durante l’audizione del giornalista, Maurizio Gasparri contestò l’uso degli spazi di Report per raccontare e commentare il confronto parlamentare, denunciandone una gestione personale. L’esponente azzurro segnalò inoltre interventi di utenti che considerava minacciosi, distinguendoli dai contenuti della redazione. Ranucci difese invece la copertura dell’audizione come attività giornalistica su una notizia d’interesse pubblico. Una controversia diversa da quella attuale, ma già concentrata sul confine tra il programma e il suo volto più riconoscibile.

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Nell’agosto 2025, inoltre, la Rai aveva richiamato il personale alle regole sulla comunicazione digitale: i profili social aziendali dovevano essere utilizzati esclusivamente per contenuti editoriali e promozionali dei programmi, mentre anche quelli personali restavano vincolati al Codice etico. Ranucci cosa c’entra? Quelli erano i giorni della guerra tra Sigfrido e l’azienda, un botta e risposta al vetriolo che ha acceso il dibattito nella tv pubblica. Il principio richiamato dall’azienda era cristallino: anche sui social, gli spazi del servizio pubblico hanno finalità e responsabilità definite.

Nel frattempo, proprio i social hanno reso pubblica la distanza dall’ex squadra. Nessun “in bocca al lupo” per la prima puntata per la stagione. Anzi, Ranucci ha indirizzato il proprio incoraggiamento ai colleghi di Spotlight, sottolineando che “con passione e meno risorse stanno sputando sangue”. Una risposta che ha spostato il discorso sui meriti della nuova redazione, lasciando senza seguito la richiesta della vecchia. La replica è arrivata dall’account di Report, che ha valorizzato il sostegno di Milena Gabanelli con una frase tutt’altro che neutra: “Chi ci tiene a Report ha lanciato un in bocca al lupo speciale”. Dopo il debutto, la Di Pasquale ha confermato di non aver ricevuto messaggi da Ranucci. Lui ha spiegato di non aver visto la puntata perché impegnato nella presentazione del proprio libro.

Così il nuovo incarico si accompagna a una separazione ancora carica di attriti. Ranucci rivendica i risultati di Spotlight e chiama il pubblico a sostenerlo, mentre lo scontro con Report prosegue a distanza. In mezzo sembra comparire un gruppo esterno che porta il nome di un programma Rai e quello del suo coordinatore.

Massimo Balsamo, 13 novembre 2026

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