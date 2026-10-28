Tre vagoni nella scarpata, almeno 30 morti: il video choc dell’incidente in Spagna

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Almeno 30 persone sono morte nell’incidente ferroviario avvenuto a Urda (Toledo), in Spagna. Un treno ad alta velocità si è scontrato con un convoglio della compagnia Iryo che si trovava sulla linea. Due vagoni sono precipitati nella scarpata. Numerosi i feriti. Secondo fonti governative, il numero dei decessi potrebbe aumentare. Ci sono testimonianze di persone sbalzate fuori dal finestrino. A bordo dei treni c’erano 540 persone. Si parla di un possibile errore umano alla base della tragedia.

La Guardai Civil ha diffuso un filmato dal luogo del disastro. Sono immagini sconcertanti.

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