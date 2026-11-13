Vi prende per il c*lo

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Nel 2019, una appena sedicenne Greta Thunberg saliva sul palco delle Nazioni Unite e con le lacrime agli occhi e la voce tremante urlava: “Come osate! Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote”, inveendo contro i leader occidentali e accusandoli di aver tradito un’intera generazione, costringendola ad atroci sofferenze dopo aver compromesso per sempre la salute dell’ambiente. Dopotutto, quello era il periodo di massima gloria della moda green: centinaia di migliaia di studenti in Europa scioperavano ogni venerdì, i media celebravano la Thunberg come la grande eroina del clima in grado di risvegliare la coscienza collettiva e chiunque osasse ridimensionare l’allarme veniva bollato come negazionista della crisi climatica.

Oggi invece la stessa Greta, che ha 23 anni e nemmeno l’ombra di una laurea (avendo interrotto gli studi per seguire a tempo pieno il suo attivismo), scoppia a ridere di gusto quando le viene detto che a Berlino alcuni studenti stanno ancora organizzando i Fridays for Future. In un documentario girato in un ristorante palestinese (nuova ossessione di Greta) di Berlino, il conduttore le fa notare che proprio quel giorno in città c’è una manifestazione della sua vecchia organizzazione. La risposta è immediata e sguaiata: “Davvero? Lo fanno ancora?”, così lei e le amiche attiviste si piegano dalle risate. Dopodiché Greta chiede persino di tagliare la registrazione, forse consapevole della figuraccia in corso.

La clip è diventata virale in poche ore: la scena è esplicativa di come sia banale, vuoto e prevedibile l’attivismo contemporaneo. La stessa Greta Thunberg ha da tempo abbandonato il clima come causa principale. Infatti, dal 7 ottobre 2023 in poi il suo impegno mediatico e militante si è concentrato quasi esclusivamente sulla Palestina: l’organizzazione delle flottiglie per Gaza, la kefiah presenti durante qualsiasi apparizione, gli slogan sgangherati su genocidio e intifada, meglio ancora se con accanto la grande santona dei propal e nostro orgoglio nazionale Francesca Albanese (che qualche giorno fa, non avendo più idiozie da inventare, ha detto che Israele addestra dei cani per stuprare i palestinesi… Ma lasciamo perdere).

Insomma l’emergenza climatica, ciò che un tempo era presentata come la più grande crisi dell’umanità è diventata, per la sua stessa fondatrice, un aneddoto del passato meritevole di ilarità per chi ancora oggi crede a quella favoletta. I giovani che ancora escono di venerdì per il clima vengono presi in giro persino dalla loro icona, perché la macchina dell’attivismo occidentale si è spostata su una nuova causa: oggi Gaza vende più del green, tutto qui. Domani anche la Palestina verrà sostituita e gli appelli per la striscia insieme alle accuse di genocidio saranno un lontano ricordo. È dunque abbastanza probabile che tra qualche anno, trovata una nuova battaglia, Greta si farà grasse risate vedendo dei manifestanti in piazza urlare “From the river to the sea”…

Alessandro Bonelli, 13 novembre 2026

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