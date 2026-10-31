“Volevi fare questo da piccolo?”. Il poliziotto risponde e zittisce il manifestante con lo specchio

Uno specchio in faccia ai poliziotti. E una domanda: “Volevate diventare questo da piccoli?”. È la protesta andata in scena ieri a Torino, dove un manifestante di 24 anni, Lorenzo, ha deciso di avvicinarsi agli agenti in tenuta antisommossa per invitarli a riflettere sul proprio lavoro. Letteralmente. Il ragazzo si è presentato davanti al cordone delle forze dell’ordine in piazza Castello, mostrando uno specchio sul quale aveva scritto la sua provocazione. Nel riflesso comparivano caschi, scudi e divise. Poi ha cominciato a parlare agli agenti, spiegando di non considerarli nemici. “Non siete assassini, non siete fascisti”, ha detto. E ancora: “Siamo tutti uguali, tutti dalla stessa parte”.

Il giovane ha spiegato di voler creare empatia con i poliziotti, convinto che la contrapposizione tra manifestanti e forze dell’ordine finisca soltanto per alimentare nuovi scontri. Con una domanda che, però, sembra suggerire che indossare una divisa e mantenere l’ordine pubblico sia qualcosa di cui vergognarsi.

Peccato che il contesto fosse tutt’altro che tranquillo. Poco prima, nella stessa piazza, i manifestanti avevano cercato di avanzare contro il cordone schierato a protezione della Prefettura. Erano seguite due brevi cariche di alleggerimento e l’intervento di un idrante. Alcuni partecipanti al corteo avevano risposto lanciando bottiglie e uova contenenti vernice rossa. Due persone erano state trattenute e una era rimasta contusa.

La scena dello specchio, ripresa dalle telecamere e rilanciata sui social, è diventata così uno dei simboli della giornata torinese. Ma viene spontaneo chiedersi: perché un agente dovrebbe vergognarsi di essere diventato un poliziotto? E soprattutto, chi dovrebbe garantire la sicurezza di una manifestazione quando qualcuno cerca di superare uno sbarramento? E infatti in questo video Pasquale Alessandro Griesi, Segretario FSP Polizia di Stato, risponde per le rime.

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