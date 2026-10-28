Youssef Siher torna libero: il Gip non convalida il fermo

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Youssef Siher torna libero. Il Gip non ha convalidato il fermo disposto dal pm di Milano. Quella che era considerata la “mente” del Movimento 17 Ottobre e che aveva convocato le piazze per il fine settimana successivo, provando a cogliere di sorpresa il dispositivo delle forze dell’ordine comunicando all’ultimo i luoghi di ritrovo, verrà scarcerato su ordine del Gip Tiziana Landoni. Il giudice per le indagini preliminari ritiene infatti che non vi sia alcuna esigenza cautelare (il pm l’aveva disposta sulla base di un possibile pericolo di fuga) e quindi il 30enne bresciano, ricercatore e attivista Pro Pal, potrà tornare a casa.

Siher era stato indagato per aver aperto il canale social (su Instagram con 50mila follower e su Telegram con 11mila iscritti) chiamato “Movimento 17 Ottobre”, apertura che risale alla sera del 18 ottobre quindi dopo le devastazioni ad opera dei maranza nel centro cittadini di Milano. La polizia lo aveva fermato sabato scorso, dopo una perquisizione, per poi portarlo in questura. Dall’analisi dei dispositivi elettronici erano emersi indizi che, a detta del pm, ne richiedevano la detenzione a San Vittore con l’accusa di “istigazione a delinquere” aggravata dalla “finalità di terrorismo” oltre alla “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”. La Procura meneghina si era convinta che Siher avesse espresso una “forza di suggestione e persuasione” sui suoi follower capace di diventare “una dichiarazioni di guerra continua”. Insomma: una sorta di disegno eversivo.

Ieri Siher si era avvalso della facoltà di non rispondere e non aveva consegnato alla Digos il codice di sblocco del telefono. L’indagine proseguirà, ma Siher potrà tornare a casa da sua moglie Sarah Hammoud (anche lei indagata). “Il terrorismo non c’è. Non c’è proprio alcun reato”, avevano detto ieri i suoi avvocati. “Era sicuro di esercitare i suoi diritti costituzionalmente garantiti” e non c’è stata da parte sua “nessuna istigazione alle violenze”. Secondo i legali “non ci sono né i gravi indizi di colpevolezza né le esigenze cautelari”. Il Gip ha dato loro ragione.

Articolo in aggiornamento

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