Il bonus 18enni è una idiozia: semplice marchetta agli editori

Zuppa di Porro 21 dicembre 2022

00:00 Buongiorno ai commensali!

00:00 Buongiorno ai commensali!

00:20 Manovra, tutti i giornali insistono sullo stop dello scudo agli evasori. Per una volta Forza Italia aveva fatto una proposta giusta. Ovviamente Pd e 5Stelle esultano…

01:55 Bonus App18, soldi pubblici buttati che il governo non è riuscito ad abolire.

05:28 Scuola, sullo stop dei cellulari in classe Gramellini non nasconde la sua aria di superiorità nei confronti del governo.

06:29 Travaglio se la prende coi giornalisti di destra: “Sono servi”.

07:01 Pnrr, arrivano miliardi entro marzo. Ma che cosa ci faremo?!

07:44 La commozione di Meloni al ghetto ma Gad Lerner non ci sta. Alla sinistra non gli basta mai, come scrive bene Andrea Indini sul Giornale.

08:43 Qatargate, se ne parla ormai da settimane ma ancora non c’è la “vittima”.

10:21 Parola ai commensali.

10:43 Tar Lazio, l’inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti. Spunta come al solito un po’ di fango… contro Minzolini.

12:38 Cronaca, condannato il tifoso che palpò la giornalista in diretta.

13:35 Politica, Bossi se la prende con Salvini.

13:50 Elezioni Lazio, l’intervista del candidato di centrodestra, Francesco Rocca, sul Messaggero.

14:20 Parola ai commensali.