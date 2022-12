Prima alla Scala, ovazione per Mattarella: ma perché?

in

Zuppa di Porro

È uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali oppure acquistare in tutte le librerie.

00:00 Buongiorno ai commensali!

00:35 Prima della Scala, fantastici i giornali di sinistra italiani che pensano che quelle persone che sono lì alla Scala siano l’Italia.

02:24 Devo dire la verità: ieri Giorgia Meloni era molto chic, bravo Armani.

03:35 E poi che palle l’ovazione per Mattarella.

07:25 Esteri, golpe in giro per il mondo, storie fantastiche: quella del principe tedesco che voleva restaurare la monarchia in Germania è favolosa.

09:00 Nel frattempo Paolo Manzo, lo leggete sul nostro sito, spiega chi è questo Castillo, l’uomo che provava a fare un golpe in Perù e che i giornali italiani esaltavano fino a poco tempo fa: scappa con le valigie dalla porta posteriore del palazzo di governo tentando una fuga verso l’ambasciata amica, forse quella messicana.

10:19 Solo il Domani riesce a titolare “C’è aria di golpe in Europa” o qualcosa del genere.

11:22 Ursula von der Leyen e l’endorsement a Mattarella…

13:02 Minacce, dopo il caso Crosetto c’è chi tira fuori addirittura il G8 di Genova… contro il centrodestra ovviamente.

14:10 Giustizia, continua la polemica sulla riforma Nordio.

16:05 Politica, la Meloni rischia un nuovo effetto Michetti sulle regionali.

17:00 Viviamo in un paese morto: il ricorso al Tar degli ambientalisti per una variante va avanti dal 2001.

18:19 Parola ai commensali.

18:36 Vi aspetto il 19 gennaio a Milano per la festa della Ripartenza!

