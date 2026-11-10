Formigli incorona Schlein: «È rimasta genuina». Toc toc, tutto bene?

00:00:00 La doppia ipotesi sugli attacchi ibridi: Francia attribuisce agli iraniani, Tajani punta il dito contro la Russia. Il Corriere della Sera evidenzia il dibattito mentre si prepara il G7 sulla cybersicurezza.
00:01:40 La critica alle misure del governo sulle bollette energetiche
00:03:17 L’assurdità del tetto preciso a 58,99 euro e il meccanismo perverso per cui la differenza con il prezzo di mercato ricade comunque sugli utenti finali attraverso la fiscalità generale.
00:04:30 La complessità normativa europea che rende impossibile l’autonomia nazionale nella definizione dei prezzi energetici, con critiche alla cosiddetta “flessibilità” concessa all’Italia.
00:05:29 La polemica contro La Repubblica e i “dissertori del clima”: la critica al COP31 con 100mila delegati e l’ipocrisia delle politiche climatiche europee.
00:06:22 Le proposte concrete: abolire il Green Deal e il sistema ETS che rende più cara la produzione di energia elettrica in Europa attraverso tasse aggiuntive.
00:09:03 La critica di Franco Battaglia al fotovoltaico: investimenti miliardari in una tecnologia che non funziona nelle ore di picco dei consumi energetici italiani.
00:09:51 L’intervista di Formigli e l’ipocrisia dei giornalisti: la critica al doppio standard per cui i politici vanno solo dai giornalisti amici, con esempi di Conte, Schlein e Meloni.
00:12:24 L’offerta di Crédit Agricole per fondersi con Banco Popolare di Milano: la possibile nascita del terzo gruppo bancario italiano con controllo francese
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 05/11/2026