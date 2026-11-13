Ideona: contro gli hacker noi sfoderiamo una… circolare ministeriale

Zuppa di Porro del 13 nov 26
00:00:32 Allarmi bomba via email: le critiche alla circolare del Viminale sulle evacuazioni di scuole, ospedali e altri edifici.
00:02:14 I disservizi di Microsoft: problemi alla posta elettronica e polemica sulla spiegazione del sovraccarico dei server.
00:06:12 Cybersicurezza e competenze: dall’intervista a Colao alla richiesta di più informatici e di un uso concreto dell’intelligenza artificiale.
00:08:35 L’ascesa di NVIDIA e Jensen Huang: dalle schede grafiche ai chip per l’intelligenza artificiale, con la crescita di ricavi e valore societario
00:11:11 Le presunte relazioni e le accuse di spionaggio richiamate da Porro nel caso Huang: la distinzione tra vita privata e sicurezza industriale.
00:12:10 Chip diretti in Cina attraverso Singapore: le accuse riportate nel video, i controlli americani sulle esportazioni
00:14:29 Le ripercussioni finanziarie del caso NVIDIA e il possibile contagio alle società legate all’intelligenza artificiale.
00:15:10 Banche e manovra: le critiche di Carlo Messina all’allungamento delle deduzioni del Superbonus e lo scontro sul contributo fiscale degli istituti.
00:17:09 Il ricordo personale del giornalista Toni Capuozzo, del suo rapporto con i colleghi e del suo lavoro sui conflitti
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 12/11/2026