Zuppa di Porro

Tagli alla scuola: una cosa buona aveva fatto il governo ma se la rimangia

Zuppa di Porro del 14 novembre 2026: rassegna stampa quotidiana

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Zuppa di Porro del 14 novembre 2026

Una cosa buona aveva fatto il governo nella finanziaria, il taglio dei 7mila nella scuola, e se lo rimangia.

Il blocco dei cieli e delle mail.

La storia di Huang non finisce qua.

Malcom intervista Siti, vale il prezzo di La Repubblica.

Sondaggi non si capisce nulla.

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