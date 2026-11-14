Tagli alla scuola: una cosa buona aveva fatto il governo ma se la rimangia

Zuppa di Porro del 14 novembre 2026
Una cosa buona aveva fatto il governo nella finanziaria, il taglio dei 7mila nella scuola, e se lo rimangia.
Il blocco dei cieli e delle mail.
La storia di Huang non finisce qua.
Malcom intervista Siti, vale il prezzo di La Repubblica.
Sondaggi non si capisce nulla.
Verderami su voto
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 13/11/2026