00:00:16 La banca digitale Revolut viene posta in amministrazione giudiziaria con accuse di occultamento di 76,5 milioni di euro e le implicazioni per 6 milioni di correntisti italiani
00:07:25 La richiesta di arresto per De Gennaro detto ‘Lo Squalo’, ex collaboratore di Falcone e figura istituzionale, per presunto depistaggio sulle indagini della strage di Borsellino.
00:10:19 La discussione sulla finanziaria con la Lega contraria alle modifiche pensionistiche e Fratelli d’Italia a favore di un condono edilizio per piccole irregolarità catastali.
00:11:07 Le banche potrebbero rivedere la norma sui crediti del superbonus 110%, con proposte di estendere la detrazione dai 10 anni attuali a 5 anni.
00:11:40 Le dichiarazioni del “Principe Verde” durante un’intervista a Quarta Repubblica che confermano le posizioni sul campo progressista e le loro politiche economiche rispetto ad Hamas
00:11:58 Il campo progressista propone una tassazione mirata sui ricchi, con l’economista Cottarelli che critica questa ossessione fiscale in un’intervista di Marcello Zacchè.
00:12:39 La proposta di introdurre una tassa sulle successioni da parte della sinistra, allineandosi a tendenze europee per aumentare la pressione fiscale sui patrimoni.
00:13:21 Il confronto tra le politiche fiscali di Mario Monti e quelle attuali del campo progressista, con riferimento a Ranieri di AWS e altri esponenti considerati estremisti economici.
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 14/11/2026