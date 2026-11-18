Il ponte in Crimea e Panebianco che sbugarda gli europeisti a parole come Macron. Lo scandalo Deutsche bank. Manovra in cambiamento e il condono. Avs su Patrimoniale e Cottarelli la smonta. La follia del divieto socail, ma esiste un opinione liberale? Antisemitismo apporvato.Quotazione anthropic

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