Tagli alla scuola? Andate aff***: finalmente una cosa ben fatta

00:00:00 introduzione sulla puntata speciale di Quarta Repubblica sulle elezioni americane di midterm, dando il via alla consueta analisi della stampa italiana.

00:00:20 Le elezioni americane di midterm e la minaccia di Donald Trump. Analisi dei sondaggi, dei seggi in palio alla Camera e al Senato, e della Proposition 140 in California che propone una tassa sui miliardari, con riferimento alle posizioni di Milena Gabanelli.

00:02:58 Il commento paradossale di Paolo Gentiloni su Trump e le elezioni europee. L’ex Presidente del Consiglio definisce Trump un’anatra zoppa o scatenata e ipotizza un’influenza delle midterm sui 200 milioni di elettori europei, tra cui francesi e italiani.

00:04:11 Il taglio di 7.000 docenti nella scuola italiana e le reazioni politiche

00:09:22 Le tensioni politiche tra Conte, Renzi e Calenda per il Campo Largo. Analisi delle divergenze tra i leader politici italiani, con Conte che diffida di Renzi e Calenda che preferisce correre da solo alle prossime elezioni politiche.

00:11:06 La controversia per il discorso in arabo alla Camera dei Deputati. Critica all’evento organizzato dal Movimento 5 Stelle in cui un relatore ha parlato in arabo e fatto dichiarazioni contro Israele, con riferimento alla figlia di Giorgia Meloni.

00:12:17 Le 30 manifestazioni e scioperi previsti per il mese di novembre

00:12:40 La straordinaria vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1. Celebrazione del campione bolognese ventenne che ha vinto il mondiale, con analisi della copertura mediatica di Repubblica e del background familiare dell’antidivo automobilistico.

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