Zuppa di Porro

Draghi e Mattarella, “capire i ragazzi”: ma che c*** state dicendo?

Zuppa di Porro del 22 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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00:00:00  Focus sulle vicende di ordine pubblico che interessano i giornali italiani di destra e sinistra

00:01:16 La situazione dei blocchi dei TIR al sud Italia e le proteste legate al trasporto merci, con scaffali vuoti nei supermercati e necessità di scorta della polizia.

00:03:06 Analisi dei problemi del settore autotrasporti: minoranze che scioperano, maggioranza che vuole lavorare e aumento del prezzo del gasolio che impatta i costi.

00:05:10 Critica al governo per i 600 milioni stanziati a maggio per gli autotrasportatori che non sono ancora stati erogati, definendo il governo incompetente.

00:07:29 Discussione sulla sicurezza e rischio di nuovi assalti degli antagonisti a Roma e Milano, con critiche alla retorica politica sui giovani.

00:08:32 Polemica sulle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Mattarella e di Mario Draghi sui giovani, con confronto tra diverse categorie giovanili.

00:10:58 Riflessione critica sulla frase ‘abbiamo rubato il futuro ai giovani’ e analisi dei rapper che incitano alla violenza mentre partecipano a sfilate di lusso.

00:12:19 Cambiamento di posizione di Beppe Sala sulla repressione a Milano, con riferimento all’ex responsabile della sicurezza Gabrielli e critiche alle autorità.

00:13:53 Nota su Witkoff, inviato di Donald Trump, che incontra Vladimir Putin e propone un accordo di pace che accetti l’annessione di parti dell’Ucraina.

00:15:09 Critica a Marco Travaglio del Fatto Quotidiano per aver definito Vladimir Putin più affidabile di Zelensky e Trump, nonostante le menzogne sull’invasione

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