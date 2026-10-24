I violenti? Vanno criminalizzati e basta

00:01:02 La situazione a Milano con negozi blindati come per un uragano e il confronto con Parigi
00:02:07 Il governo schiera i Parà della Folgore a Via Montenapoleone e la posizione degli intellettuali come Giannini sulle proteste giovanili.
00:03:20 Analisi della violenza e illegalità nelle manifestazioni, con critiche alla narrazione di Elly Schlein e alla criminalizzazione dei violenti.
00:05:05 La posizione dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini e il confronto con il sindaco, con critiche alla gestione della città.
00:07:15 Le polemiche su Giuseppe Conte ed Elly Schlein riguardo alle primarie del PD e i sondaggi interni del partito.
00:09:20 La proposta della Grecia di vietare i social network e le considerazioni sui magistrati italiani che chiedono aumenti salariali.
00:11:57 Il caso dei magistrati che chiedono arretrati salariali per un miliardo di euro e la reazione dell’Associazione Nazionale Magistrati.
00:13:00 Il femminicidio di Varese e la riflessione sulle norme contro la violenza di genere, con un caso di cronaca controverso.
00:15:34 Economia: chiusura del collocamento BTP Valore, problemi finanziari della Francia secondo Cottarelli e utili record dell’ENI
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 24/10/2026