La sinistra teme i Parà, non Youssef Siher

La sinistra sembra davvero temere più i parà di Siher, l’attivista pro hamas, altro che propal.
Nordio non si ricandida.
Francia nel caos.
Il corteo contro il cpr.
Il campo largo fa la road map.
Ancora sui soldi ai magistrati.
Mentana, come aveva detto, molla: non ci credevo e sbagliavo
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).
Aggiungi nicolaporro.it alle tue fonti preferite su Google CLICCA QUI
SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 24/10/2026