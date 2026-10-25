Zuppa di Porro

La sinistra teme i Parà, non Youssef Siher

Zuppa di Porro del 25 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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La sinistra sembra davvero temere più i parà di Siher, l’attivista pro hamas, altro che propal.

Nordio non si ricandida.

Francia nel caos.

Il corteo contro il cpr.

Il campo largo fa la road map.

Ancora sui soldi ai magistrati.

Mentana, come aveva detto, molla: non ci credevo e sbagliavo

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